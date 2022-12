Uno de los periodistas mexicanos más polémicos estuvo cerca de morir

El periodista mexicano André Marín, uno de los más polémicos de la cadena Fox Sports, rompió el silencio en un video que grabó para su canal de YouTube, donde reveló detalles de su salud, que lo ha mantenido fuera de las pantallas por varios meses.

En el país azteca se ha especulado mucho con el estado físico del comunicador, luego de que algunas imágenes se compartieran en redes sociales, en donde se veía pálido y alicaído.

Marín aprovechó la Nochebuena para explicar lo que le ha sucedido.

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”, explicó.

Agregó que en el hospital contrajo tres virus diferentes que lo llevaron a estar 45 días internado, llegando a estar intubado a un ventilador. Además, le tuvieron que realizar una gastrostomía (un orificio en el abdomen para introducir una sonda de alimentación).

“No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual estuvo en riesgo mi vida. Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente todo, estuve 45 días metido en el hospital”, afirmó el presentador de La Última palabra.

El periodista agradeció al personal médico que se ha encargado de su salud, como a sus seguidores que han estado al pendiente de él tras anunciar su pausa laboral en Fox Sports. Dejando claro que pronto volverá a estar en las pantallas de televisión.

De momento está con el cuidado de su esposa y tres hijos, así como de una persona que se encarga de su rehabilitación física.