Uno de los primeros fans en comprar entrada para ver Luis Miguel sorprendió al contar que hará con su boleto

Luis Miguel tendrá un concierto en el Estadio Nacional el próximo jueves 8 de febrero del año entrante. Instagram

Desde que salió la noticia de que el cantante mexicano Luis Miguel dará un concierto en el Estadio Nacional, el próximo jueves 8 de febrero, muchos fanáticos ticos ya preparaban su bolsillo para no perderse el show.

La productora One Entertainment Group inició la preventa de entradas el 15 de agosto, esto para diferentes clientes de tarjetas; sin embargo dieron aviso que a partir de este lunes 21 saldrían las entradas para la venta general, fue por eso que esta mañana dicha productora recibió a los fans del Sol de México, en el mall Oxígeno, con el fin de venderle boletos físicos a aquellas personas que prefieren lo tradicional y que no son muy amigas de lo cibernético.

La Teja estuvo presente en dicha actividad la cual estuvo cargada de buena música y de fanáticos muy apuntados, como Luis Miguel Ureña Rojas, el mismísimo tocayo del intérprete de “La chica del bikini azul”, quien nos contó que compró tres entradas, pero que dos de ellas eran para la reventa y así conseguir un mejor lugar en el concierto.

“Tenía tres entradas, de las cuales vendí dos porque ya que hay personas que no cuentan con el tiempo suficiente para venir a comprar las entraditas, además con el tema de que a veces solo se puede con cierto tipo de tarjetas. Yo les dije a dos conocidos que les podía hacer el favor y aceptaron, gracias a eso me gané algo y pude comprar mi entrada”, comentó el muchacho.

Ureña expresó que a pesar de la buena acción de sus dos conocidos de regalarle algo por hacer la vuelta de comprar las entradas, sigue ahorrando todos los días para comprarse el pase para el show.

“De momento logré ajustar para la platino, pero voy a seguir ahorrando porque tengo la fe de que a una semana o a días del concierto pueda comprar una entrada mejor, sé que puedo juntar un poco más de plata, y si se da la posibilidad de que alguien no vaya o que le surja algún imprevisto, estaré listo para comprarla”, añadió el fan.

Ureña dijo que sabe que hay gente que compra entradas pero a la hora de la hora no puede ir.

“En otras ocasiones lo he hecho, me espero a última hora y logro encontrar entradas hasta a mitad de precio”, contó.

Luis Miguel añadió que es fan del intérprete de “La incondicional”, desde hace más de cinco años.

“Le agarré un cariño muy especial a Luis Miguel porque estaba pasando una etapa difícil de mi vida y fue quien me acompañó todos los días con su música, no me canso de Luismi, todos los días lo escuchó y veo videos de él. Para este concierto espero la mejor versión del cantante ya que se ha visto en escándalos, pero como buen fanático he seguido todos sus conciertos y no ha tenido encontronazos y hasta se ve más simpático y ameno con el público”, comentó.

Luis Miguel Ureña fue uno de los primeros en adquirir sus entradas físicas en el Mall Oxígeno.

Por su parte, Sigifredo Fumero, director de proyectos de la productora nos contó que antes de lo esperado se han ido vendiendo las entradas y que como productora se preparan muy bien para recibir a un artista de tanto renombre.

Para aquellos que no pudieron asistir al mall Oxígeno, podrán conseguir entradas en la página web (https://www.eticket.cr/).