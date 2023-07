Uno de los youtubers más famosos planea venir a vacacionar a Costa Rica

El youtuber Ibai Llanos es superamigo de Gerard Piqué y hacen transmisiones en vivo en sus redes. Archivo (Ibai Llanos)

El streamer español Ibai Llanos se ha vuelto noticia en las últimas horas, debido a un en vivo que hizo para hablar del jugador francés Kylian Mbappe y en el que el nombre de Costa Rica también salió a relucir.

El youtuber anunció en su transmisión, que es seguida por millones de personas, que está planeando vacacionar en nuestro país, porque le han recomendado mucho visitar Costa Rica.

“Me están recomendando mucho, por cierto, irme de vacaciones, me lo habían dicho ya, a Costa Rica, ¿has ido por ahí?”, le preguntó Ibai al periodista deportivo español Siro López, quien estaba en la transmisión ‘streaming’ con él.

“No, pero muy recomendado. Ha estado Juan de la Cruz (Juan Domingo de la Cruz, exjugador argentino de baloncesto, pero que hizo su carrera en España), si te fueras te pondré en contacto, si te animas te pongo en contacto con Lagarto para que te diga los sitios guais”, le respondió el famoso reportero.

A lo que el amigo de Gerard Piqué le comentó: “Me voy a ir una semana, ya veré lo que hago Siro, lo estoy pensando, una o dos semanas”.

Ibai Llanos vendría dos semanas de vacaciones a Costa Rica

Aunque fue muy poco lo que dijo, con solo mencionar que vendrá a vacacionar a Costa Rica es más que ganancia por la publicidad internacional que esto nos genera.

De hecho, en esa transmisión lanzó una publicación muy divertida que en pocos minutos se hizo viral en redes sociales, al punto de alcanzar casi dos millones de reproducciones en horas.

Se trata de un video con el juego WWE 2K23, donde él aparece, supuestamente, peleando contra Mbappe debido a que no define su futuro de una vez por todas. Y es que el youtuber es fiel seguidor del Real Madrid y se dice que el delantero podría dejar el PSG para unirse a los merengues.

“Si renuevas con el PSG me parece bien, pero hazlo, no toques los cojones, ¿vale? No toques los cojones. Esto es una manera de tenernos bailando que es asquerosa”, manifestó Ibai hace algunos días en un directo en Twitch. Esa frase aparece en el video, donde el creador le da una paliza al futbolista en el título de pelea.