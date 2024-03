Urban Fest: una fiesta de mucho ‘blin blin’. Vea aquí las mejores fotos y looks de la gente

Las transparencias, los colores negros y los brillos, marcaron la tendencia en las mujeres. (Rafael Pacheco Granados)

El Urban Fest puso bastante creativos a los seguidores costarricenses de la música reguetón, quienes sacaron sus mejores looks para deslumbrar en la fiesta urbana.

La mayor parte de las 35 mil personas que, según Arceyut Producciones asistieron al festival, eligió vestir de color negro en honor a Don Omar; sin embargo, le pusieron mucho brillo a sus atuendos, algunos algo atrevidos.

Las mujeres combinaron el negro con transparencias, mallas y accesorios llenos de mucho brillo que destellaron en sus cabellos y rostro, principalmente.

En el caso de los hombres, el negro predominó con algunos accesorios como lentes oscuros, y grandes y brillantes cadenas.

Emily Porras y su novio Jorge Vargas, vecinos de Alajuela, fueron parte de ese público que llamó la atención por lo que eligieron para la noche de perreo más intenso del año.

Emily Porras y su novio, Jorge Vargas, muy al estilo reguetonero en el Urban Fest. (Manuel Herrera F)

La pareja combinó con los colores negro y verde militar, y perlitas en la cara con las que llamaron la atención.

“Me gustan los brillos; de hecho, sino fuera la ocasión andaría igual de brillosa solo que sin las perlas. Este es mi look 24/7 para ir al trabajo, para estar en la casa. Me gusta mucho andar así brillante y esta era la ocasión especial para que nadie me viera extraño”, afirmó Porras a La Teja.

Ella llevaba mucho brillo en su cara y para hacerlo aún más llamativo se hizo un diseño en la frente con perlitas que hicieron que no pasara desapercibida.

“Me lo hice yo. Duré como dos horas alistándome, pero es que siempre me ha llamado la atención”, continuó.

Su cabello también tuvo un “trato especial” para el Urban Fest, pues el viernes fue y se puso extensiones y se hizo trenzas para estar todavía más en la onda reguetonera.

Peinados extravagantes fueron parte de la moda del Urban Fest. (Rafael Pacheco Granados)

“Tenía ganas de hacérmelas (las trenzas) y con la ocasión quedó perfecta. Me las hice ayer (viernes) y me las dejo hasta que ya no aguante”, explicó.

Emily también “entonó” a su galán para la ocasión y le puso unas perlitas en una esquina del ojo izquierdo que simularon ser una lágrima, pero no cualquiera, sino una bien brillante.

La pareja estaba muy feliz porque, además, en el show celebraron los dos años y 10 meses de relación que cumplieron este 2 de marzo.

Alejandra Cascante llegó muy original al Urban Fest. (Manuel Herrera F)

Tres meses antes

Otra que llegó al Urban Fest dispuesta a llamar la atención fue la herediana Alejandra Cascante, quien se puso muy creativa con un look que escogió desde hace tres meses y que, finalmente, vio la luz.

“Mi ‘outfit’ lo escogí hace como tres meses, con mucha antelación, pero es que lo pensé bastante porque quería algo chiva y que calzara con Don Omar (es una gran fan)”, justificó.

El look reguetonero lo combinó con colores negros, un maquillaje colorido y una especie de gorrito de perlas que ella pagó a hacer y que le aportó originalidad.

Algunas eligieron los colores metálicos, pero no fueron la mayoría. (Rafael Pacheco Granados)

“Quería un look muy reguetonero y, obviamente, el blin blin no podía faltar. Lo del cabello lo encargué y me lo hicieron aquí y lo quería porque era algo diferente. Quería brillos por todo lado”, contó.

Ella reconoció que estaba deseando que llegara el gran día para, por fin, deslumbrar en el concierto donde estaría su ídolo Don Omar, del que es fan de toda una vida.

Algunos eligieron el sombrero colombiano para saludar a Ryan Castro, artista que se presentó en el Urban Fest y es originario de ese país. (Rafael Pacheco Granados)

Además del negro, en la fiesta reguetonera también llamaron la atención las prendas metálicas con algunos colores vibrantes, pero no fueron la mayoría.