Usan canción de Shakira para desconcentrar a Piqué durante entrenamiento

Ahora usan canciones de Shakira para desconcentrar a Gerard Piqué previo a sus partidos. AFP (AP)

El jugador Gerard Piqué ya no se salva ni en los estadios de escuchar la música de Shakira.

El defensa del FC Barcelona salió con sus compañeros del equipo a calentar previo al encuentro con el Mallorca, este fin de semana, cuando empezó a sonar por los parlantes el tema “Te felicito” de su expareja dentro del estadio de San Moix.

Muchos de los asistentes al juego al ver la situación empezaron a grabar a Piqué para captar su reacción y dichos videos se han vuelto virales en las redes sociales.

El equipo local quiso meterle presión al defensa poniéndole la canción que se rumora Shakira le dedica luego de serle infiel con la joven Clara Chía.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio pasado, luego de 12 años de relación y dos hijos y desde entonces no han dejado de ser noticia.

Piqué “usa” a sus hijos como arma de venganza contra Shakira

Jajajajaja, la canción "Te Felicito" de Shakira en Son Moix.



Jajaja grande Jaume Colombás!!! pic.twitter.com/ZC38fNnXhm — Miguel Angel (@MAMunoz1978) October 1, 2022

Pero no solo esta situación desconcentra al jugador, pues al parecer, su empresa Kosmos Global Holding, radicada en el paseo de Gracia de Barcelona y dedica a actividades recreativas y de entretenimiento, está teniendo problemas.

De acuerdo con información del paparazzi que se ha dedicado a seguir cada paso de Piqué desde el 2012, Kosmos se encuentra en peligro al sufrir las graves consecuencias de los escándalos del futbolista. Así lo reveló Jordi Martin en exclusiva para el programa Socialité, a quienes dio todos los detalles de la situación actual del ex de Shakira.

“Me aseguran que Gerard ya no va por Kosmos como iba antes, que no se le ve tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio con la empresa de Gerard Piqué. Esta misma semana habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían manchado”, aseguró.