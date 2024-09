Usan fotografías de exreina de belleza tica en página de citas amorosas de cristianos

El concurso de Mrs Universe Costa Rica tiene varias reinas.

Las fotografías de una exreina de belleza tica están siendo usadas en una página de citas amorosas entre cristianos.

El sitio web es de los Estados Unidos y es dedicado exclusivamente a personas solteras y con creencias cristianas que quieran encontrar el amor o tener encuentros con personas de su mismo perfil.

Las fotos que usaron para crear un perfil falso son las de Johanna García, ganadora del Mrs Universe 2016, quien tiene un tiempo viviendo en tierras gringas.

Fue precisamente un posible interesado en ella quien le advirtió del engaño que estaban cometiendo en la página llamada Upward Christian Matches.

Johanna García quedó impactada al saber que sus fotos andan en un sitio web de Estados Unidos que es para citas entre cristianos.

En una de las fotos, donde sale con una cerveza en su mano, la describieron como “honesta, cariñosa y amorosa”, y que vivía a 250 millas (unos 400 km) del interesado.

Joha contó desde Austin, Texas, donde vive ahora con su familia, que se sorprendió mucho cuando recibió los mensajes del gringo diciéndole que si en verdad quería conocer a alguien especial.

“Él me puso el mensaje y yo le respondí, le pregunté que si me podía mandar fotos del sitio web, me las envió y me dice: ‘Es que yo te busqué porque ya han intentado estafarme en otras ocasiones y te encontré y vi que estás casada, feliz con tu esposo, con tu hija, y que sos una persona feliz’, entonces yo le puse que sí que estaba casada y me dice: ‘Bueno, es para que sepas, para que lo denuncies, yo por mi parte ya lo denuncié, pero estas personas tienen tus fotos ahí'”, contó.

Johanna García, exreina de belleza, es muy bella y por eso algún vivazo se hizo pasar por ella.

La exreina de belleza mencionó que le llamó mucho la atención que la página sea solo para gente cristiana o creyente, que andan en busca de encuentros amorosos.

Su esposo también le recomendó que reportara la página y que hiciera ‘pantallazos’ por cualquier cosa.

Joha hasta vaciló que lo que menos le gustó fue el nombre que le pusieron, Shelly, y la edad, porque publicaron que tiene 44 años y aún ni llega al cuarto piso.

Esta no es la primera vez que le ocurre algo así, ya que antes habían hecho otro perfil falso con sus fotos para promocionar una página en OnlyFans, la cual también denunció y la eliminaron.