¿Usan ropa interior? La pregunta que sorprendió a la campeona de Mira quién baila

La maquillista Mariana Uriarte regresó el domingo pasado a la pista de Mira quién baila con una presentación especial, en la que defendió por qué ganó la temporada 2025 del reality de baile.

Estar de vuelta en la pista despertó una gran duda entre el público y una persona se atrevió a consultársela por medio de la cajita de preguntas de Instagram que ella habilitó en las últimas horas.

Mariana Uriarte y Michael Rubí ganaron Mira quién baila 2025. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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¿Usan ropa interior?

“Siempre he tenido la duda de si usan ropa interior con los trajes de Mira quién baila”, cuestionó la persona a la empresaria, quien no dejó pasar por alto la consulta.

Mariana advirtió que respondería por ella, pues no sabe si alguien prefiere lo contrario.

“Bueno, te respondo por mí porque las demás no sé, jajaja”, dijo en un inicio.

Luego aceptó que en su caso sí usa ropa interior, eso sí, solo en la parte de abajo, porque arriba el vestuario tiene una particularidad que les permite no usar sostén.

“Yo sí uso ropa interior; eso sí, tiene que ser muy delgadita tipo hilo para que no se salga”, dijo Mari.

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“En la parte de arriba siempre los vestuarios traen relleno, entonces casi nunca se necesita”, agregó.

Mariana Uriarte reveló si usan o no ropa interior con los vestuarios de Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Campeona vigente

Uriarte bailó en Mira quién baila 2025 junto a Michael Rubí, quien este año no participa en el programa por sus compromisos con la cantante Gloria Trevi.

Rubí llevó a Uriarte al primer lugar de la segunda temporada del show televisivo, por lo que son los campeones vigentes del gustado formato.