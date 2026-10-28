Farándula

Usher disfrutó de unas exclusivas vacaciones en Costa Rica y esto dijo de su paso por el país

Artista ganador de ocho premios Grammy hizo canopy, jugó golf y se refrescó con el mar de la costa más exótica de Guanacaste

Por Manuel Herrera

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La estrella estadounidense Usher compartió en las últimas horas imágenes de sus exclusivas vacaciones en Costa Rica.

Usher
Usher jugó golf en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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El ocho veces ganador de premios Grammy presumió en Instagram múltiples videos de su paso por el país.

Usher se mostró haciendo canopy, bailando en la playa, disfrutando del atardecer en el mar, jugando golf y refrescándose en la piscina del exclusivo hotel donde se hospedó.

Usher baila en las playas de Costa Rica

“Aquí se vive a otro ritmo”, escribió la celebridad, quien expuso su experiencia en Costa Rica ante sus 14 millones de seguidores en Instagram.

Todo apunta a que Usher estuvo en Costa Rica en los últimos días y que eligió una exclusiva zona del golfo de Papagayo para su descanso.

Usher
Usher disfrutó del mar de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Usher, cuyo nombre completo es Usher Terrence Raymond IV, es un famoso cantante, compositor, bailarín y actor estadounidense, conocido mundialmente como el Rey del R&B.

Usher se hospedó en un lujoso hotel de Guanacaste
Usher
Usher disfrutó de la naturaleza de Costa Rica. (Instagram/Instagram)
Usher haciendo canopy en Costa Rica
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Usher disfrutó del mar de Costa Rica. (Instagram/Instagram)
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Costa RicaUsherVacaciones de Usher en Costa Rica
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008