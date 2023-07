¡Uy! Maureen Salguero contó algo asqueroso que le pasó una cita con un hombre

Maureen Salguero contó lo que le pasó en una cita. Foto: Cortesía

La querida “Tía” Maureen Salguero, le sacó risas a más de uno con el chasco que le pasó en una cita.

Salguero contó en el pódcast “Ahora quien las calla”, que cuando ella tenía prototipos de lo que le gustaba en los hombres, había un chavalo que le traía de las narices y por eso no dudó en salir con él.

“El cayó en el prototipo era gran conversador, guapo, tenía estatura y todo me gustaba, lo que más me gustaba era su sonrisa, tenía una sonrisa muy agradable”, dijo Maureen.

La vecina de Hatillo cuenta que ella en la cita no podía resistirse a no verle la boca al muchacho, ya que tenía una sonrisa muy atractiva.

“No le veía los ojos, le veía la boca”, contó.

“La Tía” expresó que solo estaba esperando el momento en que esa boca se acercara a ella y ese instante llegó, pero con un final inesperado.

“Le estaba viendo la boca y es obvio, el mensaje directo a besarlo, al rato se acercó y nos besamos, pero no les sé decir más, porque lo último que sentí fue una plancha de dientes”, expresó entre risas.

La guapa contó que el hombre usaba plancha pero no la andaba pegada y que después del beso, se acomodó la dentadura, se disculpó, se fue al baño y no volvió, por lo que no puede decir qué pasó con el muchacho. De verdad que cualquiera hubiera hecho lo mismo.

“La Tía” contó que ahora ya no importan los prototipos y que ahora solo le importa que la hagan reír y le saquen una buena conversación. Es decir, ya Maureen está en otro nivel.