¡Va de nuevo! Diego Bravo se someterá a otra cirugía estética

El creador de contenido Diego Bravo siempre ha sido muy transparente con su público y por eso contó los arreglitos que se hará en unas dos semanas.

Diego Bravo no esconde los arreglitos que se hace. Cortesía

El influencer se puso a hacer el juego de preguntas y respuestas en su Instagram, para que sus seguidores adivinaran qué se va a hacer, pero nadie le pegó la respuesta.

Diego Bravo expresó que hace un año se había puesto ‘pompis’ y se operó su abdomen. (Instagram)

“Voy a sacarme la grasa a los lados del pectoral y me los voy a marcar, el pecho también me lo voy a marcar para que se vea bonito y me voy a operar los flancos, la parte baja de la espalda, para que quede todo acorde”, reveló.

Bravo les contó a sus seguidores que anteriormente se había realizado una lipo, pero que después de esa cirugía le ha salido grasita a los lados del pectoral y que por esta razón tomó la decisión de someterse a otro procedimiento.

El joven también contó que hace un año se había puesto ‘pompis’ y se operó su abdomen.