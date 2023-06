“Vale la pena mojarse”, coinciden asistentes al concierto de Christian Nodal

Las capas multicolor son el atuendo en común entre los asistentes al concierto de Christian Nodal. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Para los asistentes al concierto de Christian Nodal todo vale la pena, incluso mojarse con la intensa lluvia que desde pasadas las 4 de la tarde de este sábado cae en Belén de Heredia.

El mexicano se presentará este sábado en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en ese cantón florence, con su gira “Foraji2″, en la cual reúne los éxitos con los que el público costarricense promete desgalillarse.

Nodal saldrá al escenario a las 7 de la noche; sin embargo, la productora del concierto, HYJ Entertainment, preparó un fiestón desde horas antes.

Música con cantantes invitados, actividades con marcas patrocinadoras y una amplia y variada área de venta de comidas son parte de las opciones que hay en el lugar para que usted se entretenga mientras se inicia el concierto.

Y aunque la lluvia quiere pasearse en el espectáculo, el público se resignó y decidió cubrir sus sombreros y camisas vaqueras con capas de todos los colores, la vestimenta en común que, por ahora, utilizan los que ya están en el lugar para la presentación.

Desde pasadas las 4 de la tarde de este sábado, el agua no deja de caer en Belén de Heredia. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Entre quienes debieron cubrir sus atuendos con plásticos está Wilder Oporta, un cartaginés que llegó al Pedregal a las 2 de la tarde, junto con su esposa y su hija.

Él le contó a La Teja que la entrada para el concierto del mexicano es el regalo que le dio su familia para el Día del Padre; por eso, para él, la lluvia no es nada en comparación con lo que se alista para ver.

“Este es un conciertazo y aunque ha venido (Nodal) en otras oportunidades, no he podido ir. Destaco de Nodal su actitud como artista, su humildad y cómo canta. Este es mi regalo del Día del Padre”, comentó Oporta.

Este brumoso no tiene una pieza favorita del mexicano; por el contrario, él dice que todas las canciones le gustan bastante y con todas piensa bailar y cantarlas a todo galillo porque a él la lluvia no le va a echar a perder la fiesta.

“Vale la pena este concierto con lluvia o no”, refirió.

Las capas más baratas cuestan un rojito. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Con una actitud similar llegó desde Coronado Kattia Rodríguez. A ella la acompañan amigas y familiares con quienes dijo, está segura que la pasará de lo lindo.

“Este concierto no me lo podía perder. Me encanta la música de Nodal y las canciones me encantan. Ojalá que el clima mejore, aunque no está lloviendo como pensaba que iba a llover, por la gran cantidad de rayería que había cuando estaba en la fila esperando para entrar”, afirmó esta señora, quien también debió cubrir con una capa el atuendo que eligió para disfrutar del concierto.

Traer capa es la recomendación que hacen los asistentes a todos aquellos que vienen en camino para el concierto, pues al Centro de Eventos Pedregal no se puede ingresar una serie de objetos, entre ellos las sombrillas.