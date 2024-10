Valeria Sibaja está vendiendo todo porque se va del país a cumplir su mayor sueño

Valeria Sibaja, cantante y presentadora de televisión

Valeria Sibaja está vendiendo practicamente toda su ropa y muebles de su apartamento porque el 5 de noviembre se va del país y espera no volver.

Ella se va a cumplir su mayor sueño, el cual había dejado de lado para dedicarse de lleno a su agencia de marketing Wake Up Agency y como influenciadora.

Aunque se dio a conocer como presentadora de VM Latino, canal de la música también mostró su talento para el canto en Nace una estrella (2009) y en Tu cara me suena (2020).

La guapa nos contó para dónde va y a quién extrañará más, además de su mamá.

- ¿Por qué se va del país?

Hace mucho tiempo me dedico al marketing, a la música y, etcétera, pero la verdad es que siento que los últimos años no le he dado la pelota suficiente a cantar, que es lo que realmente me apasiona, entonces ahora sí quiero agarrarlo como una carrera, entonces me voy a ir a estudiar producción musical.

Me voy a ir porque son cinco días a la semana los que tengo que estudiar y tomar cursos y de todo, pero voy a ir a eso, a crear mi carrera como artista, como músico y a capacitarme para ser también productora.

Valeria contó que ya se cansó de cantar temas de otros y ahora quiere producir su propia música.

- ¿Por qué está vendiendo todo?

Si Dios me lo permite es una carrera un poco larga, son como dos años, entonces inicialmente tengo presupuestado irme seis meses, que sería el primer trimestre, y me iría a Ciudad de México, a Roma Norte, ahí está justamente la universidad, pero el plan es no regresar, sino solo venir como para estar haciendo eventos, como estamos a tres horas es muy fácil.

¿Por qué tenía su carrera musical tan en pausa?

Porque estuve trabajando en otras cosas que terminaron siendo una prioridad para mí y la verdad es que en este momento dije: ‘¡no, ya!’. Esto es lo que realmente me gusta, lo que realmente me apasiona y, gracias a Dios, tengo mi empresa de marketing y sé que todo se está moviendo y voy a meterme en esto, en mi pasión, a crear y a estudiar que es lo que más quiero.

Sí, había estado haciendo chivos de vez en cuando, pero justamente ese es el detalle, siempre cantando covers y siento que uno como artista o como cantante quiere crear su propio estilo musical, su propia música, y no solo de otros.

Después de la primera semana allá seguro sí me voy a sentir nostálgica, pero por ahorita no” — Valeria Sibaja, modelo

Valeria Sibaja asegura que lo suyo es la música

¿Cómo va la venta de garaje?

Ahí está, se ha movido bastante. Más bien tengo que subir todo, todo lo que se pueda vender. Todo mi closet, básicamente. Quiero que mi vida quepa en dos maletas.

Toda mi vida he sido como muy cambiante, entonces siento que ahorita puedo irme un semestre para allá y uno nunca sabe si me va a salir una oportunidad para irme a estudiar por ejemplo, y seguir hacia Medellín.

Quiero ser una artista nómada y de verdad desprenderme de todo para estar viviendo literalmente en dos maletas y estoy lista con lo que Dios me quiera bendecir.

¿Por qué está vendiendo la ropa en 5 o 10 mil colones?

Justamente por lo mismo, porque quiero venderlo todo. Los dos primeros días fueron un éxito total y me motivó a sacar más cosas y no quiero vender nada caro porque siento que es como devolver lo que la vida me da, que me ha bendecido bastante, y siento lindo dar todo casi que regalado y que se lo lleven, porque al final de cuentas es desprenderse de las cosas, principalmente.

Sibaja contó que ya estuvo recibiendo algunas materias de manera virtual, pero que las siguientes son presenciales.

¿Qué más está vendiendo?

Prácticamente todo, porque el apartamento tengo que entregarlo y por eso estoy vendiendo algunas cositas porque siento que es tontera dejarse cosas que más echan polvo y no ayudan en nada, porque quiero que si regreso sea porque vengo con la cabeza en alto y feliz a comprar cosas nuevas.

Estoy vendiendo ropa a 5 mil, 10 mil colones, zapatos bien baratos, muebles de cocina, de la sala, practicamente regalado, ahí lo voy anunciando.

Fracasar no es una opción y voy positiva acompañada de Dios que es lo más importante” — Valeria Sibaja, presentadora

Valeria Sibaja lleva 15 años dedicada a la música, pero no ha podido dedicarse de lleno como deseara.

¿Qué no le puede faltar en las maletas que lleva?

Básicamente, toda una maleta es cosas electrónicas, es como para el estudio musical, entonces llevo ahí mi minipiano, la compu, los micrófonos, los parlantes, todas esas cosas. Y en la otra que quepa mi ropa, mi maquillaje y todos mis artículos personales. Una es para tecnología y la otra de moda.

¿Alguna vez había experimentado irse sola tanto tiempo?

Sí, ya antes me había ido a vivir a Miami, Estados Unidos, y luego me fui a vivir a Budapest y, pues dos cosas completamente diferentes, pero la verdad es que fue bonito porque me di cuenta de que no necesito muchas cosas para poder vivir y ser feliz, mientras tenga mi cámara, mi compu y mi micrófono, sobrevivo en donde sea.

Valeria Sibaja siempre a soñado con ser una gran cantante

¿Cómo va a hacer para mantenerse económicamente?

Estoy a punto de sacar un proyecto con mi agencia de marketing que va a ser como una plataforma de aprendizaje para emprendedores que no sepan de marketing, entonces voy a empezar a dar cursos virtuales de capacitaciones para personas que tenga un emprendimiento y no sepan cómo, por ejemplo, tomar fotos con el celular, cómo manejar redes sociales, todo este tipo de cosas que son importantes para dar a conocer sus productos.

¿Cómo se siente al saber que faltan tan pocos días?

La verdad es que estoy muy emocionada, o sea, todavía no tengo miedo, no tengo ansiedad, nada así. Siento que estoy en una conexión con Dios bastante grande y yo sé que Él me está poniendo esto en el camino, entonces sé que estoy tomando la decisión correcta. Además, no soy muy nostálgica con muchas cosas, pero sí me va a hacer mucha falta mi gata (Luna, de raza Birdaman), por ejemplo, que no la puedo llevar, a mis amigos que los veo todos los días, sí me van a hacer mucha falta, pero desde ya estoy planeando quién va a ir conmigo a pasar el Año Nuevo o Navidad, entonces estoy enfocándome en lo positivo.