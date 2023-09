Valery Álvarez de Nace una estrella: “Sentía mucho miedo de que me volviera a pasar lo mismo”

Valery Álvarez por fin pudo presentarse como se debe en el programa Nace una estrella. Teletica Formatos

Valery Álvarez por fin logró cantar “La Cigarra” luego de que en la primera gala, por su disfonía, se quedara sin voz en plena presentación.

La participante de Nace una estrella dice haberse sacado un clavo en esta segunda semana y hasta reconoció que no podía creer que quedó en el primer lugar de la tabla de calificación.

Como ya se siente totalmente recuperada de la voz, conversamos con ella sobre todo lo vivido en los últimos días.

- ¿Qué sintió al estar de nuevo en el escenario después de lo vivido la semana pasada?

De todo, por mi mente pasaba de todo. Tanto emoción como nervios, solo pensaba en que quería subir a cantar y salir de esto, después pensaba que ya no me quería subir y que mejor me quedaba escuchando a los demás en el camerino, o sea, pasaba muchas cosas por mi cabeza. Realmente sentía mucho miedo de que me volviera a pasar lo mismo, pero cuando empecé a escuchar que la gente me aplaudía y me daba ánimos, agarré todo ese miedo y lo transformé en ganas y en alegría para dar el 100% en el escenario.

- ¿Por qué decidió cantar la misma canción? ¿Fue una decisión suya o de la producción?

Realmente fue una decisión de la producción, creo que también fue una decisión tomada como recomendación de los jueces, realmente no sabría decirte, sería mentirte, pero lo único que sé es que la producción me dijo que tenía que cantar la misma.

- ¿Le gustó que le pusieran la misma canción?

Realmente, cuando me dijeron: ‘vas a cantar la misma’, yo dije: ‘por fin me voy a poder sacar la espinita’, porque es que yo sí quería volver a cantar la misma, porque me sentí muy inconforme que después de tantas semanas de ensayo, yo quería intentarlo. Esta semana no pude ensayar mucho, fui solo el viernes y fue ensayar por encima, el sábado también y el domingo era a como saliera y lo había ensayado la semana pasada, porque no fui al canal en toda la semana.

En la primera gala la vecina de Grecia no pudo terminar su presentación porque se quedó sin voz. (Albert Marín)

- ¿Lo sintió como una revancha?

Sí, bastante. Realmente cuando la terminé de cantar me sentía como: ‘¡ay, puña!, ¡se logró!’ y la verdad quedé muy, muy contenta y muy satisfecha con la presentación.

- Pasó del último lugar de la tabla a estar en los primeros lugares, ¿qué pensó al escuchar la calificación de los jueces?

Le voy a decir la verdad, no capté, capté hasta después de que había ganado. Yo estaba supercontenta solamente con el hecho de estar ahí y, como fui la última, apenas estaba procesando lo que había pasado, cuando dice Edgar (Silva): ‘empate de cinco’ y yo vi que todo el mundo se empezó a felicitar y yo toda contenta felicitando a todo el mundo y no me había dado cuenta que había quedado en primer lugar hasta que ya después me explicaron y yo: ‘¡suuaave!, ¿yo quedé en primer lugar también?’, pero lo capté como a los 10 minutos después.

Los jueces, entre ellos Debi Nova, le dieron 8 de calificación a Valery al ver lo bien que cantó esta vez. (Lilly Arce Robles.)

- ¿Qué pasó después de que terminó el programa? ¿Qué le dijeron los compañeros?

Llegó Ana Laura (Madrigal) y me dice: ‘mi amor, lo logramos’ y yo: ‘¿cómo lo logramos?’, yo no entendía. ‘Que quedamos en primer lugar. Quedamos empates’, me dice. Y yo: ‘¡Oh, quedamos en primer lugar, siiii!’. Realmente fue una emoción muy bonita y nos dimos un abrazo grupal todos los que habíamos quedado en primer lugar y es que se siente muy bonito porque casi no se siente la competitividad y es un compañerismo muy bonito.

Se siente un agradecimiento muy grande de ver que la gente realmente logra sentir la emoción cuando uno se sube ahí en el escenario”. — Valery Álvarez, Nace una estrella

- ¿Cómo logró recuperarse tan rápido de la voz?

Estuve con muchísimo reposo, realmente estuve sin hablar literalmente ni con mi mamá. En la casa sabían que yo ya no podía hablar, entonces todo era por señas y si me escuchaban hablar me regañaban, realmente fue muy bonito, muy divertido, soy una persona que se considera que hablo mucho, entonces, fue todo un reto demasiado extremo, pero valió la pena.

- ¿Cómo hizo para comunicarse en estos días?

Les mandaba mensajes por WhatsApp y tenía una libretita que me había prestado la profe de interpretación, la profe Silvia (Baltodano), y con una aplicación de esas que son como ventanas leds escribía palabras claves. La verdad hay que sacarle el lado bueno a las cosas, para mí fue divertido porque trataba de no estresarme, sino verle el lado cómico porque me considero muy payasa, entonces realmente fue bonito ver cómo me las tenía que ingeniar para hablar con los demás.

- ¿Qué cree que fue lo que la afectó para quedarse sin voz?

Fueron varios factores que surgieron y todos se juntaron y fue lo que causó la disfonía. Yo vengo de un lugar cálido (Grecia) y llegar a San José que es frío, húmedo, los aires acondicionados, entonces fue como un choque de temperatura muy grande, después que por los nervios las defensas se bajan y andaba un virus entre todos los participantes, mucho ensayo, todo se juntó y la que salí rascando fui yo.

- ¿Medicamente qué le hicieron?

Pastillas, soluciones que se disolvían en el agua, tenía que hacerme lavados nasales dos veces al día, estar tomando medicinas a la hora del desayuno, al almuerzo, a la cena, y bajo mucho reposo y mucho medicamento fue como poco a poco me fui curando.

Lucas fue el que quedó en primer lugar de la categoría de los niños en esta segunda gala al cantar "Piel canela", (Lilly Arce Robles.)

- ¿Debe de seguir algún tratamiento o recomendaciones para que no le vuelva a pasar?

Debo de tener algunos cuidados, no puedo cantar mucho, no puedo andar gritando, hablando fuerte, no me puedo reír mucho tampoco porque es igual, entonces, me tengo que reír así jojojo, como Santa, dicen los profes, y pues me toca estar juiciosa para no lastimarme la voz.

- ¿Cómo se siente para la próxima gala al ver que ya está al 100%?

Estoy con una adrenalina increíble, supercontenta y emocionada de ir esta semana porque tenemos un reto muy grande y tengo que mantenerme afina, dejar las emociones tranquilas, arreglar eso como dijeron los jueces, y a ponerle bastante porque esta semana se viene buena, con nuevos retos que ya verán.