“Vampiro” Jiménez dejó atrás un derrame que sufrió y ahora le da vida a Force Masters

Manuel "Vampiro" Jiménez es el narrador oficial de Force Masters. Instagram.

Del nuevo programa de Teletica, Force Masters, llamó la atención el montón de musculosos, el circuito que no se ve nada fácil y el formato, que es algo que hace mucho no se veía en tele.

Pero lo que sin duda destacó fue la gran emoción y adrenalina que transmite el legendario narrador Manuel “Vampiro” Jiménez, quien con su voz hizo vibrar a los que se sentaron a ver el nuevo espacio televisivo.

Force Masters llenó la noche de adrenalina y competición

Vampiro cumple en este 2023, 35 años de estar transmitiendo emoción detrás de un micrófono y aunque hace tan solo un año y medio sufrió un derrame cerebral, las ganas de volver a hacer lo que lo apasiona pudieron más y hoy disfruta de una nueva oportunidad en televisión.

Recordemos que él es la voz oficial de los eventos de motor en nuestro país y ha narrado desde motocross, automovilismo, carreras de lanchas hasta voleibol.

Él locutor, de 63 años, habló con La Teja y nos contó un poco sobre su salud y cómo vive esta nueva experiencia.

-¿Cómo se dio su llegada a Force Masters?

Cuando me llamaron me sorprendió, ya uno está entrado en años, tengo 63 y no lo esperaba, casi que me estaba preparando para el retiro definitivo. Sin embargo, me explicaron de qué se trataba el programa y yo antes de aceptar dije que tenía ciertas condiciones, porque hace año y medio sufrí un derrame, un isquemia cerebral transitoria. Entonces si podíamos llegar a un acuerdo con eso, que sí aceptaba y me dijeron que estaba bien.

Manuel "Vampiro" Jiménez es una leyenda de la narración en el país. Cortesía.

-¿Y cuáles son esas condiciones?

Que el derrame en sí, por algunos segundos no me llegaba irrigación al cerebro, diciéndolo en tico, da como un cortocircuito en la cabeza, entonces la mitad del cuerpo se adormece, es como que me hagan reset en los nervios del lado izquierdo del cuerpo.

-¿Todavía le da?

Poco a poco me he ido recuperando, pero va lenta la cosa. Ojalá pueda recuperarme totalmente, pero la pierna izquierda me cuesta manejarla, sin embargo, camino y hago otras cosas con la pierna.

Pero ya he ido mejorando, cuando me dio no podía ni caminar, lo único que me tiene un poco triste es que antes mejengueaba y andaba en moto y ya no puedo.

Pero al mes y medio de haber sufrido la isquemia, ya estaba narrando una fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que este año cumplo 35 años de ser la voz de ese deporte en nuestro país.

-¿En algún momento su vida peligró?

Sí, era peligroso, por algún momento llegué a pensar de que podía morir, pero gracias a Dios las atenciones de los doctores y de un grupo de gente que está cerca mío me ayudaron, principalmente de mi esposa, que es la que sigue recetas y está pendiente de citas médicas.

-¿Cómo le va con Force Masters?

Es algo totalmente nuevo a lo que he hecho, siempre le he puesto dramatización a las competencias de motores y esto es una competencia, entonces ahí es donde entro yo. Me gusta narrar todo lo que sea de ese tipo.

-¿Qué le pidieron?

Que le metiera mi estilo al nuevo programa, hicimos pruebas y ensayos y parece que gustó.

-¿Se preparó de manera diferente para este programa?

Siempre he creído que el narrador no se hace, sino que nace y lo importante es sentir lo que está viendo. Los muchachos son impresionantes y muy buenos.

Manuel "Vampiro" Jiménez es parte del equipo del programa Force Masters. Cortesía.

-¿Cómo vivió ese primer día?

Con nerviosismo por ser algo nuevo, no sabíamos con qué nos íbamos a topar, pero lo disfruté mucho, la verdad.

-¿Ya le dijeron algo de su narración en el programa?

Sí, muchos contactos de Facebook y de Instagram están muy contentos con mi participación, a ellos les agradezco enormemente.

-Aparte de narrar, ¿a qué se dedica?

Tengo un taller de motos en San Isidro de Coronado y como el año pasado murió mi mamá, me dejó unos alquileres que me ayudan a enfrentar cualquier cuesta.

-¿Alguna vez se animó a narrar fútbol?

Una vez me propusieron, hace muchos años, pero no me atrajo porque la paga era muy baja, me dijeron que había muchos beneficios, pero lo comparé con lo que ganaba en ese momento y era mucho menos. Pero una vez me contrataron para narrar un partido entre Brasil y Uruguay, era para una empresa privada y la verdad me fue bien. Actualmente solo podría narrar los partidos de Saprissa, que son los únicos que conozco.

-Nos hablaba de que se ha ido preparando para el retiro, ¿ya eso está en mente?

Como dice la canción de Miguel Ríos: ‘hasta que el cuerpo aguante’.