Vanessa González revivió a su abuelo, quien tiene 38 años de fallecido, en una canción

La cantante Vanessa González revivió una canción que compuso su abuelo hace 84 años.

Vanessa González está estremeciendo el corazón de muchos con su nueva canción.

Solo basta con prestarle atención a su nuevo video, que está promocionando Teletica con motivo del Día del Padre, para que afloren los sentimientos.

Dicho tema, llamado “Serenata de amor”, fue compuesto por su abuelito ya fallecido, por eso es que en las tomas se le sale una que otra lágrima al cantarlo.

La historia de dicha canción es bastante conmovedora, empezando porque don Beltrán Leal Gómez la compuso en 1940 y nunca la pudo grabar como él quería, pero gracias a la tecnología, 84 años después, su nieta lo hizo posible.

Don Beltrán, santacruceño de nacimiento, ya tiene 38 años de fallecido y Vane quiso revivir este bello recuerdo que se encontró en un viejo casete para sorprender a su mamá.

Según contó, dicha grabación la hizo su mamá una de las tantas veces que fue con su papá a visitar al señor a Santa Cruz, pues siempre acostumbraban sentarse a cantar en una banca de madera que había en el corredor de su casa.

Este es don Beltrán Leal, abuelo de la cantante Vanessa González. Su mamá es la niña que está en los regazos de la madre.

Y es que a don Jorge González, papá de la artista, también le gusta cantar. Él falleció en el 2013 tras no resistir una tercera cirugía de corazón.

“Yo creo que ha sido el sencillo más difícil, a nivel emotivo, que me ha tocado grabar porque son muchos sentimientos, o sea, es el hecho de traer la voz de mi abuelito después de 38 años de fallecido, es también saber que mi papá estaba a la par de él cuando estaban grabando este casete y mi papá ya tiene 11 años de no estar con nosotros, entonces toda la parte de grabación de audio y video ha sido superemotivo”, dijo.

"Serenata de amor" de Vanessa González y don Beltrán Leal

Sorpresa gigante

La idea inicial de Vanessa era simplemente hacer un reel en sus redes sociales con la canción, pero varios amigos músicos, al escuchar el tema, la convencieron de que le hiciera toda una producción.

Con ayuda de algunos de ellos logró extraer la voz original de don Beltrán para hacer el dúo sin ayuda de la inteligencia artificial.

“Gracias a Dios la tecnología está superavanzada, entonces se pudo separar el audio, porque en la versión original sale mi abuelito cantando y tocando la guitarra, pero como es una grabación de casete se escucha que andaban los primos correteando alrededor, sonaban los perros, entonces ese trabajo lo hizo Juan Benavides (Nomo), quien se encargó de toda la ingeniería de audio y restauración, y logró sacar solamente la voz de mi abuelito y a raíz de ahí fue que decidimos hacer el arreglo en base al audio”, explicó.

Además de andar a caballo, a su abuelo le encantaba tocar la guitarra y echarse uno que otro bolero en su amado Santa Cruz.

La artista asegura que sus colegas fueron como ángeles en esta sorpresa para su mamá, que al final terminó siendo, sin querer querido, como diría El Chavo, un gran detalle para otras personas que también han perdido a su papá, gracias al apoyo de Teletica.

No pudo despedirlo

Obviamente, doña Iriabelle Leal fue la primera en ver el resultado final de la canción y, según contó la cantante, su mamá no pudo evitar estremecerse al escuchar la voz de su padre después de tantos años.

Esta canción significa mucho a nivel familiar porque mi abuelo la compuso y se la cantaba a mi abuelita, entonces cada vez que hay una fiesta familiar esta canción siempre está ahí”. — Vanessa González, cantante

Y es que lo más doloroso para su mamá cuando llegan estas fechas es que recuerda que no pudo despedirse de él cuando murió producto de un ataque al corazón el 10 de abril de 1986.

“Mi mamá fue una de las más impactadas (con su muerte) porque ella estaba en labor de parto el 9 de abril y mi abuelita se vino a ayudarla porque iba a tener a mi hermana y el 10 de abril en la madrugada murió mi abuelito de un paro en Santa Cruz. Mi abuela se tuvo que ir a Santa Cruz y a mi mamá no le dijeron inmediatamente por estar recién mejorada y no pudo estar ni en el funeral ni en nada, entonces para ella fue muy impactante el escuchar de nuevo a mi abuelito porque siente que no pudo despedirse de él”, mencionó la artista.

La voz es la de su abuelo, quien falleció hace 38 años.

Recuerdazos

Vane comentó que el que sale en el video recreando a su “papá”, como ella le decía a su abuelito, es su tío Edgar Leal Arrieta, de 77 años, quien además tuvo que guardarle el secreto por varios días para poder sorprender a toda la familia con este detallazo.

Las tomas se hicieron en una casa antigua ubicada en Heredia, pero aclaró que todas las fotografías que salen sí son reales, pues su mamá es de las que tiene las paredes de la casa con recuerdos familiares enmarcados.

“Todas son fotos de mi abuelito, ahí en el álbum hasta se ve mi abuela, se ve parte de cuando él me tenía alzada en mi bautizo. Hasta el radio que agarra mi tío es uno que era de mi abuelito”, contó.

Vanessa mencionó que ha sido muy bonito saber que otras personas se han visto identificadas con la canción de su abuelito.

Vane agregó que se siente muy contenta de poder haber grabado con su abuelo porque no fue mucho el tiempo que compartieron, pues cuando falleció apenas tenía 3 años.

“Esta canción a nivel familiar significa mucho porque mi abuelo la compuso y se la cantaba a mi abuelita, entonces cada vez que hay una fiesta familiar, cada vez que hay una reunión, esta canción siempre está ahí. También ha sido muy bonito en este Día del Padre el poder escucharlo nuevamente y sentirlo, que está cerquita y eso ha hecho a la familia tener el corazón estrujadito”, dijo.