Vea cómo fue el arresto de Yailin la más viral por agresión a Tekashi

Yailin, la más viral fue arrestada y todo quedó grabado. (Foto de archivo)

Tras la detención de la conocida cantante dominicana Yailin la más viral luego de una supuesta agresión contra su pareja del momento Tekashi69, salieron a la luz las imágenes de la cámara corporal que portaba el policía que atendió el incidente.

La policía de Florida dio a conocer los videos en donde se ve a Yailin tratando de explicarle a un oficial lo ocurrido.

La cantante asegura que tanto ella como Tekashi estaban discutiendo porque ella quería irse y él no lo permitía.

“Lo grabo, viene y se va. Se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza a grabarme. Le digo que me devuelva mis cosas y me largo de, que no tengo nada qué hacer aquí. No me las quiere devolver, me dice que no, que me iba sin dinero, sin nada. No soy de aquí, no tengo vehículo y sin nada”, continuó. “Me escondió mi pasaporte, pero me lo dio sin mis pertenencias y sin dinero, para donde me voy”.

Además, la cantante asegura que cuando él le quita su celular le borra todas las pruebas que demuestran que él también la agrede a ella, por lo que tuvo que enviarle videos de agresiones anteriores a una amiga para poder presentar pruebas.

El oficial le indica que de momento, no tiene pruebas de la agresión de Tekashi contra ella al momento del arresto.

Vea el video completo aquí: