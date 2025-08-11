Vea el lindo gesto de los periodistas de Noticias Repretel con su compañero Gustavo Díaz

Gustavo Díaz, periodista de Noticias Repretel, canal 6, sigue en el hospital México. (redes/Instagram)

El periodista Gustavo Díaz, de Noticias Repretel, continúa internado en el hospital México y ya va para su tercera semana alejado de las cámaras.

Sus compañeros de redacción tuvieron un lindo gesto con él, para subirle el ánimo y recordarle que lo aprecian mucho.

El equipo de periodistas y camarógrafos que estuvo de guardia este fin de semana en el noticiero de canal 6, decidió hacerle una videollamada para saludarlo.

Las periodistas Laura Solórzano, Génesis Castillo y Sheyla Paniagua, así como el camarógrafo Cristian Hernández conversaron con él durante varios minutos.

En una imagen que compartieron en sus redes se logró ver a Gustavo con la bata de hospital, pero con una gran sonrisa.

Gustavo Díaz sigue internado en el hospital México y sus compañeros de Noticias Repretel siguen muy pendientes de su salud. (redes/Instagram)

Solórzano dijo que su compañero está “muy tranquilo y con mucha paciencia” esperando mejorar pronto.

“Nosotros tratamos de hablar con él durante la semana para preguntarle cómo sigue y está muy bien de ánimo, gracias a Dios”, mencionó la periodista de Noticias Repretel.

Fue el lunes 28 de julio cuando el sucesero de canal 6 se sintió mal mientras trabajaba, por lo que sus compañeros lo llevaron al hospital.

Según nos contó Gustavo en una entrevista que nos dio la semana pasada, tenía las arterias del corazón obstruidas.

“Lo que me hicieron fue una limpieza de arterias, pero el corazón está muy bien”, dijo.

Ellos no han sido los únicos que lo han llamado o mandado un mensajito al reportero, pues es uno de los más queridos de la redacción y a muchos les hace falta.

“Mi estadía en el hospital se ha extendido porque el cupo está lleno para el procedimiento de limpieza de arterias. Entonces, tengo que tener paciencia mientras me toca el turno”, nos aclaró la semana pasada.

