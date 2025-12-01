Vea el reclamo que le pegó un adulto mayor al Padre Mix en plena Teletón

Andrés Zamora, "Padre Mix", locutor de radio Omega fue uno de los presentadores de Teletón. (redes/Instagram)

La Teletón 2025 dejó momentos llenos de emoción, historias de salud conmovedoras y, aunque también dejó un mal sabor por no llegarse a la meta, también dejó una de esas escenas que solo pasan en vivo y que sacan carcajadas a cualquiera.

Durante la transmisión, don Gerardo Ramírez Robles, uno de los adultos mayores que llegó a compartir su historia decidió aprovechar la pantalla para soltarle un “reclamo” al presentador Andrés Zamora, mejor conocido como el “Padre Mix”, y lo hizo así, sin rodeos y con toda la seriedad del mundo… al menos al inicio.

Andrés Zamora fue "enjachado" durante la Teletón

“Yo tengo una espinita con usted y como a mí no me gusta hablar por detrás, se lo voy a decir de frente. No me gustó nada, nada, ese abrazo que me le pegó usted a mi señora (María Luisa Vega)”, soltó el señor, dejando a todos con los ojos pelados y con una gran sonrisa al escuchar el reclamo.

Pero el asunto no terminó ahí, porque el caballero, que está a punto de celebrar 55 años de matrimonio, le agregó más leña al fogón: “Hace un mes, cuando fue ese abrazo traicionero, usted estuvo a punto de provocar un problema y que no haya aniversario”.

En cuanto el señor dijo eso, las cámaras captaron a Andrés poniéndose nervioso y hasta confesando que estaba “sudando frío” al escucharlo, pues nadie se esperaba semejante “enjache” en televisión nacional.

Don Gerardo Ramírez fue uno de los adultos mayores símbolo de la Teletón. (redes/Instagram)

Celos por el abrazo

Y es que la señora, al parecer, quedó muy emocionada de haber conocido al presentador, por lo que no dejaba de hablar de eso en su casa y habría provocado ciertos celos en su esposo.

Eso sí, todo fue parte del vacilón del adulto mayor, quien después de pegarle el susto al presentador se soltó a reír, igual que todos en el set.

Al final, Zamora le dijo a don Gerardo que él lo que quería era también un abrazo suyo y que por eso los celos, lo que generó más risas de los presentes. Lo bonito fue que ambos terminaron el segmento abrazados y riendo.

El locutor de radio Omega contó a La Teja que el vacilón con don Gerardo inició en la conferencia de prensa de Teletón cuando los conoció y le dio hasta por bailar con su esposa.

Andrés Zamora, "Padre Mix", quedó frío ante el reclamo en vivo del señor Gerardo Ramírez durante Teleton. (redes/Instagram)

Lo que él jamás se esperaba es que siguiera con la espinita en el ojo desde aquel día y que le fuera a reclamar de nuevo.

“El tema fue que él me dijo: ‘Padre Mix vieras que esta mujer está temblando porque se muere por usted, quiere que le dé un abrazo, eso me lo dijo en la conferencia de prensa, entonces le respondí: ‘faltaba más, con gusto’, y le di un abrazo a la señora y nos pusieron un bolerito y bailamos en el escenario, apachachados y todo, cachete con cachete, entonces fue un vacilón porque el señor es muy así (de bromear) y llegó y me dijo: ‘pero ya, suéltela, suéltela, ya mucho’. Todo ese relajo lo hizo igual en el escenario”, recordó el Padre Mix.

Andrés dijo estar muy agradecido por el cariño que le guarda la gente y por la buena energía de don Gerardo.