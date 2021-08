Vea el sorprendente antes y después del periodista Luis Carlos Monge

El periodista Luis Carlos Monge compartió con sus seguidores en las redes sociales dos impresionantes imágenes que dejan claro el cambio físico que ha experimentado el comunicador.

Las imágenes fueron acompañadas por una reflexión sobre el trabajo duro, el amor propio y la habilidad de cambiar aquello con lo que no estamos satisfechos.

"No me da pena compartir esta imagen pues creo que ejemplifica a la perfección lo que siempre he predicado: El trabajo duro da resultados", expresó.

Monge reconoció que es importante "querernos como somos" pero si está en nuestro "poder cambiar algo que no nos gusta, ¿por qué no hacerlo?".

Los seguidores de Monge en las redes sociales han podido seguir el progreso del comunicador, a través de distintas publicaciones que dejan en evidencia su compromiso con el ejercicio y la vida saludable.