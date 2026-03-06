Vea el tierno detalle que tuvieron con Montserrat del Castillo en su cumpleaños

Montserrat Del Castillo celebrará su cumpleaños junto a Bismarck Méndez, María Fernanda León y Mauricio Hoffmann en Tamarindo. (Redes/Facebook)

La presentadora de televisión Montserrat del Castillo está celebrando su cumpleaños este 6 de marzo y, como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño para la querida figura de Teletica.

Sin embargo, entre todas las felicitaciones hubo una que llamó particularmente la atención y sacó más de una sonrisa entre sus seguidores.

Se trató del mensaje de su hermana, quien compartió una fotografía de cuando Montserrat era apenas una niña.

Junto a la imagen, escribió una frase que rápidamente enterneció a muchos: “¡Feliz cumpleaños a la niña de sonrisa pícara!”, recordando así los años de infancia de la presentadora.

Así de pícara era Montserrat Del Castillo cuando niña. (redes/Instagram)

Festejo en la playa

La celebración de este nuevo año de vida también llegará a la televisión, pues el programa De boca en boca, donde participa Montserrat, tendrá una transmisión muy especial este viernes.

El espacio se realizará desde playa Tamarindo, en Guanacaste, donde el equipo aprovechará para festejar el cumpleaños de la presentadora en medio del sol, la playa y el ambiente festivo que caracteriza al programa.