Luego de clasificarse al top 30 de Miss Universo, Mariale Acosta disputó su posible avance a una siguiente ronda en una pasarela en traje de baño.

La tica lució un traje de baño de dos piezas con una capa, con la que jugó al momento de caminar por el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, donde se lleva a cabo la final del certamen.

Pasarela en traje de baño de Mariale Acosta en el Miss Universo 2026

Acosta participa en la edición 75 del certamen internacional de belleza, el más importante del mundo.

Con esa pasarela, la tica se jugó su clasificación al top 12, pendiente de anuncia.