Vea las fotos del emotivo adiós a Leonardo Perucci

El querido actor y expresentador Leonardo Perucci fue despedido este jueves en una misa llena de detalles especiales y acompañado por sus familiares y amigos.

Perucci falleció el martes 10 de noviembre y su último adiós se celebró este jueves en la iglesia San Juan Bosco, en San José.

Al final de la misa, familiares y amigos despidieron a don Leonardo Perucci con aplausos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La celebración religiosa fue oficiada por el cura Luis Alejandro Rojas Alvarado, quien destacó el legado artístico de don Leonardo.

En la ceremonia cantó el tenor Joaquín Yglesias, quien en los minutos finales de la misa interpretó la canción My Way (A mi manera), de Frank Sinatra, uno de los ídolos musicales de don Leo.

También llamó la atención el homenaje de su esposa, doña Arabella Salaverry, quien le recitó dos poemas, uno de ellos, llamado “El elegido”, nunca antes publicado.

El adiós a Leonardo Perucci fue muy emotivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Valeria Perucci y Arabella Salaverry en las palabras finales de la ceremonia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Excompañeros de Fantástico de don Leonardo Perucci estuvieron presentes en el funeral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Arabella Salaverry recitó dos poemas para don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Masís, Mongo Mongo, estuvo en todo momento junto al féretro de don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Carlos Guzmán estuvo entre los asistentes al funeral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La familia vivió emocionantes momentos en el último adiós a don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La iglesia San Juan Bosco estuvo llena de detalles especiales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Joaquín Yglesias cantó la misa del funeral de Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El embajador de Chile en Costa Rica, Ricardo Bosnic, asistió al funeral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)