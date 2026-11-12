Farándula

Vea las fotos del emotivo adiós a Leonardo Perucci

Las honras fúnebres del actor y expresentador de televisión se realizaron este jueves en la iglesia San Juan Bosco, en San José.

Por Manuel Herrera

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

El querido actor y expresentador Leonardo Perucci fue despedido este jueves en una misa llena de detalles especiales y acompañado por sus familiares y amigos.

Perucci falleció el martes 10 de noviembre y su último adiós se celebró este jueves en la iglesia San Juan Bosco, en San José.

Funerales de Leonardo Perucci
Al final de la misa, familiares y amigos despidieron a don Leonardo Perucci con aplausos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La celebración religiosa fue oficiada por el cura Luis Alejandro Rojas Alvarado, quien destacó el legado artístico de don Leonardo.

En la ceremonia cantó el tenor Joaquín Yglesias, quien en los minutos finales de la misa interpretó la canción My Way (A mi manera), de Frank Sinatra, uno de los ídolos musicales de don Leo.

También llamó la atención el homenaje de su esposa, doña Arabella Salaverry, quien le recitó dos poemas, uno de ellos, llamado “El elegido”, nunca antes publicado.

Funerales de Leonardo Perucci
El adiós a Leonardo Perucci fue muy emotivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
Valeria Perucci y Arabella Salaverry en las palabras finales de la ceremonia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
Excompañeros de Fantástico de don Leonardo Perucci estuvieron presentes en el funeral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
Arabella Salaverry recitó dos poemas para don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
José Masís, Mongo Mongo, estuvo en todo momento junto al féretro de don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
Carlos Guzmán estuvo entre los asistentes al funeral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
La familia vivió emocionantes momentos en el último adiós a don Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
La iglesia San Juan Bosco estuvo llena de detalles especiales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
Joaquín Yglesias cantó la misa del funeral de Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
El embajador de Chile en Costa Rica, Ricardo Bosnic, asistió al funeral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Funerales de Leonardo Perucci
Este hermoso retrato estuvo en la entrada de la iglesia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Leonardo Peruccifuneral Leonardo Perucci
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008