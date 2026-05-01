Farándula

Vea las mejores fotos de la fiesta del lanzamiento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo

El evento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo tuvo lugar este jueves

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

A las 7 p. m. de este jueves dio inicio el evento de lanzamiento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo, titulado “Entre dudas y fe”.

La presentación se realizó en Casa Maroki’s, un centro de eventos ubicado en Sabana Sur, y reunió a diversas figuras como Mauricio Hoffmann, María Fernanda León y Bismarck Méndez.

La actividad marcó el inicio de un proyecto que busca inspirar, acompañar y generar reflexión en otras mujeres a través de experiencias reales.

Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Montserrat del Castillo se mostró muy feliz con el lanzamiento. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Montserrat llegó muy bien acompañada. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Las fotos no faltaron en el evento. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Hubo presencia de famositicos. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
El evento fue realizado en la Sabana. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
María Fernanda también estuvo en la actividad. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Montserrat del CastilloDe boca en bocaEntre dudas y fe pódcast
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.