Vea las mejores fotos de la fiesta del lanzamiento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo

A las 7 p. m. de este jueves dio inicio el evento de lanzamiento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo, titulado “Entre dudas y fe”.
La presentación se realizó en Casa Maroki’s, un centro de eventos ubicado en Sabana Sur, y reunió a diversas figuras como Mauricio Hoffmann, María Fernanda León y Bismarck Méndez.
La actividad marcó el inicio de un proyecto que busca inspirar, acompañar y generar reflexión en otras mujeres a través de experiencias reales.
Montserrat del Castillo se mostró muy feliz con el lanzamiento. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.) Montserrat llegó muy bien acompañada. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.) Las fotos no faltaron en el evento. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.) Hubo presencia de famositicos. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.) El evento fue realizado en la Sabana. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.) María Fernanda también estuvo en la actividad. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
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