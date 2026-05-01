Vea las mejores fotos de la fiesta del lanzamiento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo

A las 7 p. m. de este jueves dio inicio el evento de lanzamiento del nuevo pódcast de Montserrat del Castillo, titulado “Entre dudas y fe”.

La presentación se realizó en Casa Maroki’s, un centro de eventos ubicado en Sabana Sur, y reunió a diversas figuras como Mauricio Hoffmann, María Fernanda León y Bismarck Méndez.

La actividad marcó el inicio de un proyecto que busca inspirar, acompañar y generar reflexión en otras mujeres a través de experiencias reales.

Montserrat del Castillo se mostró muy feliz con el lanzamiento. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Montserrat llegó muy bien acompañada. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las fotos no faltaron en el evento. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hubo presencia de famositicos. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El evento fue realizado en la Sabana. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)