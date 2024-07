Vea qué carga Paula Brenes bailando en el tubo

La periodista Paula Brenes, de canal 8 de Multimedios, es una apasionada del pole dance.

La periodista Paula Brenes ya es toda una experta bailando en el tubo y así lo demostró en una sensual presentación que tuvo la noche del sábado.

La presentadora del noticiero de canal 8 llevaba más de cinco años de practicar el pole dance, por eso su soltura cuando está en la parte alta de la barra de metal.

La guapa compartió un pequeño video en su presentación, en la que se nota que disfruta mucho lo que hace.

Hace un tiempo atrás ella nos había confesado que desde que tenía 20 años deseaba practicar esta disciplina, pero que antes era un tema más tabú que un deporte por eso no se animaba a tomar clases.

“Sí me quedaba un complejo, ahí se me murió. Jamás me imaginé que podía llegar a ser tan fuerte ni tan flexible, requiere de mucha disciplina y constancia”, nos dijo en una entrevista de 2020, cuando habló al respecto.

Paula contó que este sábado tuvo una “noche mágica” y que le tocó vencer el “pánico escénico”, pues no es lo mismo bailar en el tubo en el salón de práctica o en su casa, donde tiene uno para ensayar en su cuarto, que hacerlo frente al público que llegó a disfrutar del evento.

