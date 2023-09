Vecina de Coronado se pegó una salvada con Ópticas Münkel y La Teja

Dinorah Bermúdez contó que ella es fiel lectora de La Teja. Cortesía.

Doña Dinorah Bermúdez Jiménez está toda contenta porque este martes se llevó una gran sorpresa que le va a salvar la tanda.

Dinorah fue la favorecida por tan solo activar el código de la portada, acción que le permitió llevarse este martes el premio que dan Ópticas Münkel y La Teja; 200 dólares en una tarjeta de regalo.

Esta vecina de Coronado habló con La Teja, y nos contó que es la sexta vez que pega con nuestras promos.

“No olvido cuando gané por primera vez, de hecho tengo la factura guardada de todas las cositas que había comprado en su momento, son promos muy buenas que no hay que dejar pasar”, añadió.

Además, comentó que desde el día uno que salió la promo se dio a la tarea de activar los códigos.

“Qué bendición, todo llega en su momento, hace un tiempo me había dado un derrame facial, y los lentes que me hice anteriormente no me quedan bien, ya que según los médicos tengo un ojo perezoso y no enfocó bien, entonces cuando voy a escribir o a leer tengo que cerrar un ojito. La verdad este regalo me sirve un montón y me pega una salvada”, dijo.

Bermúdez expresó que desde hace muchos años recibe La Teja en la puerta de su casa, además comentó que se lee el periódico de principio a fin.

“Me encanta cuando llega el domingo, en mi casa, mi familia sabe que no se toca ese día, porque yo me entretengo haciendo los diferentes juegos que vienen en La Teja”, dijo.

Si usted también desea pegarse tremendo regalo, lo único que tiene que hacer es activar el código que viene en la parte superior de la portada de La Teja todos los días y tan solo con esa simple acción ya queda participando.