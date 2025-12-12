Vecino de Escazú se roba el show con llamativo look en la apertura de El chinamo 2025

Un vecino de San Rafael de Escazú atrajo todas las miradas por el look navideño que eligió para la noche inaugural de la temporada 2025 de El Chinamo.
Mauricio Araya no quiso pasar desapercibido en el estudio Marco Picado, donde Teletica produce el tradicional programa de fin de año, y apostó por un atuendo colorido, festivo y lleno de espíritu navideño.
Araya llegó con toda la actitud al programa de canal 7 y muy bien acompañado por su esposa, María Alvarado, y sus dos hijos, Mathew y Kendall.
Gorro con luces, gafas negras y suéter navideño
Un gorro con luces, gafas negras y un suéter navideño fueron suficientes para que mucha gente volviera a ver al escazuceño.
“Estamos en la época y la temporada de Navidad y tenemos que andar temáticos, identificados e irradiando el sentimiento navideño”, dijo don Mauricio a La Teja.
Él y su familia llegaron con toda la actitud para disfrutar del primer programa.
Mientras la producción afinaba los últimos detalles, Araya contó que su atuendo lo usa solo en celebraciones especiales de diciembre.
“Esto (el gorro con luces navideñas) lo tengo desde hace dos años y lo uso solo en ocasiones especiales de fin de año. Ya ni me acuerdo ni dónde compré todo esto, pero es viejo, solo que lo tengo muy bien cuidado”, afirmó.
Regresó a El Chinamo por todo lo alto
Es la segunda vez que don Mauricio asiste a un programa de El Chinamo. La primera fue hace seis años y este jueves regresó por todo lo alto.
“El Chinamo es un programa que me gusta, los concursos, la energía, los chistes… Es un programa muy bonito y esta vez vengo con mi esposa y mis dos hijos, con quienes vengo a disfrutar”, mencionó.
Doña María también llegó con su diadema navideña y se refirió entre risas al look de su esposo.
“Es muy normal en él siempre andar así llamando la atención”, afirmó.
Sus hijos ya están acostumbrados al estilo festivo del papá
Mathew y Kendall, los hijos del matrimonio, opinaron igual.
“Es lo más normal para mi papá andar así. Ya nosotros estamos acostumbrados”, mencionó Mathew.
Ambos asistieron por primera vez a El Chinamo y confesaron que lo que más les sorprendió fue el tamaño del estudio, que les pareció más pequeño que en televisión.
El Chinamo 2025 continuará hasta el 23 de diciembre
La temporada 2025 de El Chinamo se extenderá hasta el 23 de diciembre, con concursos, música y toda la energía navideña que caracteriza al programa.
