Vecino de Escazú se roba el show con llamativo look en la apertura de El chinamo 2025

Un vecino de San Rafael de Escazú atrajo todas las miradas por el look navideño que eligió para la noche inaugural de la temporada 2025 de El Chinamo.

Mauricio Araya no quiso pasar desapercibido en el estudio Marco Picado, donde Teletica produce el tradicional programa de fin de año, y apostó por un atuendo colorido, festivo y lleno de espíritu navideño.

Teletica dio por inaugurado El Chinamo 2025 este jueves en un ambiente de fiesta inmejorable. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Araya llegó con toda la actitud al programa de canal 7 y muy bien acompañado por su esposa, María Alvarado, y sus dos hijos, Mathew y Kendall.

Gorro con luces, gafas negras y suéter navideño

Un gorro con luces, gafas negras y un suéter navideño fueron suficientes para que mucha gente volviera a ver al escazuceño.

“Estamos en la época y la temporada de Navidad y tenemos que andar temáticos, identificados e irradiando el sentimiento navideño”, dijo don Mauricio a La Teja.

Mauricio Araya llamó la atención de muchos asistentes a la primera noche de El Chinamo por su look navideño. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Él y su familia llegaron con toda la actitud para disfrutar del primer programa.

Mientras la producción afinaba los últimos detalles, Araya contó que su atuendo lo usa solo en celebraciones especiales de diciembre.

“Esto (el gorro con luces navideñas) lo tengo desde hace dos años y lo uso solo en ocasiones especiales de fin de año. Ya ni me acuerdo ni dónde compré todo esto, pero es viejo, solo que lo tengo muy bien cuidado”, afirmó.

Regresó a El Chinamo por todo lo alto

Es la segunda vez que don Mauricio asiste a un programa de El Chinamo. La primera fue hace seis años y este jueves regresó por todo lo alto.

“El Chinamo es un programa que me gusta, los concursos, la energía, los chistes… Es un programa muy bonito y esta vez vengo con mi esposa y mis dos hijos, con quienes vengo a disfrutar”, mencionó.

Mauricio Araya llegó acompañado por su esposa y sus dos hijos. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Doña María también llegó con su diadema navideña y se refirió entre risas al look de su esposo.

“Es muy normal en él siempre andar así llamando la atención”, afirmó.

Sus hijos ya están acostumbrados al estilo festivo del papá

Mathew y Kendall, los hijos del matrimonio, opinaron igual.

“Es lo más normal para mi papá andar así. Ya nosotros estamos acostumbrados”, mencionó Mathew.

Ambos asistieron por primera vez a El Chinamo y confesaron que lo que más les sorprendió fue el tamaño del estudio, que les pareció más pequeño que en televisión.

Naomy Valle fue la primera figura que participó en la Misión Chinamo de la temporada 2025 del programa de canal 7. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Chinamo 2025 continuará hasta el 23 de diciembre

La temporada 2025 de El Chinamo se extenderá hasta el 23 de diciembre, con concursos, música y toda la energía navideña que caracteriza al programa.

Porcionzón se vistió de pollito en la noche de estreno de El Chinamo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los presentadores de El Chinamo se reunieron en el escenario principal del programa minutos antes del arranque del programa de canal 7. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las bailarinas de El Chinamo derrocharon belleza su belleza y buen ritmo desde que estaban en los camerinos. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Teletica refrescó la imagen de El Chinamo en una temporada muy especial del programa de fin de año de canal 7. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)