“Tengo una fuerte necesidad de llamar a mi ex, siento que me hace mucha falta, lo que pasa es que peleamos mucho. Después de que lo llamo nos vemos, normalmente nos acostamos y luego me siento muy mal. Él ha sido muy claro en que ya no quiere nada conmigo, pero me hace falta. Esos ratitos que tengo con él me gustan mucho, pero al final no entiendo por qué no quiere volver conmigo”.