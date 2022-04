Verónica Bastos sufre por su página de chismes. (Cortesía)

La periodista tica de Telemundo Verónica Bastos está chivísima porque le robaron algo muy valioso.

Vero denunció que un par de personas (no dijo quiénes) le quitaron el control de su página Lengüilargos, en la que comparte noticias del espectáculo y está desesperada por recuperarlo.

“Dos personas no autorizadas han tomado el control de nuestras páginas Lenguilargos Live en Facebook Y YouTube, por favor ayúdenme a denunciarlo. En la misma página lo pueden hacer, están usando mi imagen sin mi autorización. Denúncienla, denúncienla, sé que cuento con ustedes”, dijo en sus redes sociales.

Solo en Facebook, el perfil tiene más de 78 mil seguidores, por lo que es importante para ella tenerla de vuelta y obviamente por aquello de lo que publiquen la vaya a meter en un broncón.

Sueño.

La tica Verónica Bastos actualmente trabaja en el programa La Mesa Caliente de Telemundo y como buena periodista, no se le sale de la mente hacer una entrevista que desde hace años la tiene con el clavo.

Vero desea conocer a profundidad detalles de la relación que tuvieron Luis Miguel y Myrka Dellanos, quien es su compañera. Además compartirá con Giselle Blondet y Alix Aspe.

Bastos habló con La Teja y nos contó lo que espera del espacio.

–¿Cómo se siente a las puertas de estar en un nuevo programa de televisión?

Feliz, bendecida y muy emocionada de tener un nuevo programa que me llena de ilusión porque es lo que había estado esperando. Un programa diferente que me permita hacer otras cosas, además de entretenimiento, eso es para mí es La Mesa Caliente. Cuatro mujeres de diferentes nacionalidades y edades que tienen la oportunidad de hablar de los temas más candentes del momento, con invitados especiales y una hora diaria en la televisión de Estados Unidos, un regalo de Dios.

–¿Qué relación tenía anteriormente con las que ahora serán sus compañeras?

Bueno con Myrka Dellanos, ¿quién no la conoce? Es una institución en el periodismo, recuerdo que cuando empezaba mi carrera un día pude entrar al estudio de Primer Impacto y entrevistarla; ella es inspiración total para mí.

Giselle Blondet fue la primera gran conductora con la que trabajé cuando llegué a Estados Unidos, ella hacía los domingos en el horario estelar Nuestra Belleza Latina y yo Sal y Pimienta, en donde yo contaba todo lo que pasaba tras bastidores con las concursantes y ella siempre me ayudaba, me daba tips de lo que estaba pasando. Y con Alix hacía en En casa con Telemundo y desde que llegué al programa hemos hecho una química increíble.

–¿Cuál es la sensación de trabajar al lado de una persona como Myrka Dellanos? ¿Habían conversado antes?

Siempre me ha hablado de lo estupenda persona que es, Myrka es una maravillosa hija, entregada a cuidar a su mamá, a su hija y entregada a Dios. Siempre he querido entrevistarla pero no se ha dejado. Esta semana me dijo: ‘yo temo ser entrevistada por ti’. Ella sabe que me encantaría preguntarle muchas cositas de ustedes saben sobre quién (se ríe),

–Según las promos del programa, los han comparado (en modo vacilón) con Sex and the city, pero cuéntenos, ¿de qué tratará el espacio y cuál es su rol?

Sí, todo el mundo nos ha comparado con ellas y es muy divertido; yo quiero ser Sara Jessica Parker, porque quiero su ropa y sus zapatos (risas). Pero si hablamos de roles, creo que cada una de nosotras tiene una característica tan suya que será lo que aportemos al programa. Myrka es la experta en la noticia, Giselle es promujer, ella traerá a la mesa los temas que nos interesan como mamá, esposa, hija y abuela, porque ella lo es. Y Alix es la más joven del grupo y nos va traer todo lo que es tendencia en las redes y lo que les interesa a los jóvenes y yo por supuesto les traeré mucho entretenimiento…

–Es un regreso a Telemundo, donde ha pasado en diferentes ocasiones, ¿qué cree que le gusta tanto de su persona y de su trabajo en ese medio?

Que soy honesta, digo las cosas como son, pienso como los que están viendo la tele. Por muchos años me han visto crecer, saben que amo lo que hago y que lo hago con mucha pasión. Amo mi trabajo, respeto a los artistas, yo no destruyo, yo construyo, soy una canal de comunicación entre ellos y la gente y al público y mis compañeros los hago reír con mis salidas…

–¿Cómo está ahorita su vida personal?

Esa es mi prioridad número uno, mi motor, mi hija y mi esposo son mi razón de vida. Si ellos están bien, yo estoy bien. Amanda está convirtiéndose en una maravillosa adolescente, creciendo en una ciudad cosmopolita con amigas y familias inmigrantes de todas partes del mundo y eso me encanta. Y mi amado Alexis sigue trabajando duro en Televisa, haciendo sus programas y yendo y viniendo para estar en casa con nosotras.

–¿Hace cuánto no viene a Costa Rica?

Fui en cuanto abrieron las fronteras en la pandemia y volví en junio. Luego no he podido ir porque empecé en agosto el programa " La Casa de los Famosos Sin Censura” que fue un reality como Big Brother que fue la locura aquí en Estados Unidos y luego a diario en las tardes “En Casa con Telemundo” Ahora a partir del lunes La Mesa Caliente todos los días a las tres de la tarde.

–¿Qué extraña más aparte de su familia?

Ellos son lo que más extraño, aunque como no puedo ir, ellos pasan viniendo, mis sobrinos agarran un avión como yo agarraba el bus de Tracopa para ir a Golfito a casa de mi tía Ingrid. Hasta la más chiquitica Emma dice: ‘tía, avión, Miami’.

–¿Sigue de cerca lo que acontece en nuestro país?

Claro que sí, me ocupa, me preocupa y me interesa, lo que pasa le afecta a mi familia. Soy periodista es innato en mí estar informada.

–¿Qué opina de la segunda ronda de las elecciones?

Una nueva oportunidad de darle una pensada más para elegir, escuchar y decidir quién tiene el mejor plan de gobierno para los próximos cuatro años. Eso es vital, quién nos conviene más como país.

–¿Pudo votar?

Lastimosamente no, ese día tuve transmisión en vivo en el canal y para votar aquí tengo que empadronarme en el consulado tico en Miami, que tiene un pésimo servicio y no quiero caer de nuevo en sus manos burocráticas. Tuve experiencias muy desagradables durante la pandemia y cuando fui a sacar mi pasaporte. Así que prefiero ir a Costa Rica.

–Sabiendo que vive en el extranjero hace muchos años, ¿cómo se mira a nuestro país desde afuera?

Con gran orgullo, con la añoranza, de ese país hermoso en el que me tocó crecer de niña. Y no hay persona que cuando saben donde nací, no me digan bellezas de Costa Rica, de su hospitalidad, de la naturaleza, de su gente maravillosa y a mí se me infla el pecho y el corazón.