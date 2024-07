Verónica Bastos habla de su regreso a la TV tica y nos reveló cuáles famosos son sus amigos de verdad

Verónica Bastos está emocionadísimo con su regreso a la pantalla de canal 7.

Verónica Bastos se confesó emocionada y bendecida con la oportunidad que le dio canal 7 de traerla de regreso a la televisión nacional con el programa de Telemundo, La mesa caliente.

La periodista farandulera se volverá a ver por la televisión abierta nacional a partir del lunes 5 de agosto, por el mismo canal al que había renunciado en el 2001 para irse a perseguir sus sueños al extranjero.

Teletica anunció el miércoles que La mesa caliente se transmitirá de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde y en la conferencia de prensa que hicieron para dar la noticia estuvo Vero.

La Teja aprovechó la ocasión para hablar con la oriunda de Alajuela, quien nos reveló algunos nombres de los amigos famosos que tiene y nos confesó qué ha sido lo más duro de vivir por tantos años fuera de Costa Rica.

¿Qué representa regresar a la televisión nacional de esta manera?

Es mucha emoción. Estoy realmente emocionada. Cuando don René (Picado, presidente de Teletica) me llama para contarme que estaba negociando traer La mesa caliente, vinieron a mi mente 25 años atrás. Todos mis inicios en Noticias Repretel, luego mi llegada al 7 y todo ese ‘boom’ mediático que me dieron aquí en donde logro hacer grandes entrevistas y todo eso me lleva luego a Televisa; entonces me emocionó mucho esto porque es volver de nuevo a la televisión de aquí, aunque siento que nunca he dejado de estar en la televisión nacional porque siempre que vengo a Costa Rica tengo una palabra amable de alguien, una sonrisa de alguien, porque mis programas de una u otra manera, gracias a Dios, se han podido ver aquí en Costa Rica.

¿Cuánto tenía de no venir a Costa Rica?

Mucho tiempo, porque como hago programas diarios me cuesta mucho y, además, los domingos cuando viene La casa de los famosos hago todo de eso y de Pica y se extiende, que es otro programa de los domingos; entonces no me da mucho tiempo. Mi familia es la que pasa yendo para allá porque para mí son muy importantes.

Verónica Bastos vivió un efusivo reencuentro con don Milo Junco, uno de sus grandes maestros durante sus primeros años en la televisión costarricense.

¿Cómo resume su carrera en la tele mexicana y gringa?

Como muy bendecida y de una mujer de mucha suerte. Uno puede tener muchas ganas en la vida pero a veces no se te juntan todos los factores. A mí se me juntaron todos los factores maravillosos para que todas estas personas que están aquí (invitados que convocó en Teletica) me dieran esa primera oportunidad y luego llegara a México y me dieran la gran oportunidad de hacer La Oreja, que ha sido uno de los programas más importantes de México. Luego hice Con todo y ahí conocí a mi esposo que tenemos 20 años juntos y tenemos una familia maravillosa con mi hija Amanda.

¿Por qué dejó México y se fue a trabajar a Estados Unidos?

Tuve a mi bebé Amanda y sabía que cuando tuviera a mi hija tenía que parar porque yo quería ser mamá. Paré y en medio de eso me llamaron de Univisión y me ofrecieron entrar al ‘primetime’ de Estados Unidos y con mi chiquita pequeña me fui para Estados Unidos. Empecé a trabajar solo los fines de semana. Mi esposo me dijo que me fuera con Amanda un año para que ella aprendiera inglés y ya luego regresar a México y no regresamos nunca ni Amanda ni yo. Mi esposo viaja todos los fines de semana a estar con nosotras o si él tiene grabaciones, los fines de semana nosotras viajamos a México.

¿Cuánto de su éxito se lo debe a su esposo (el reconocido productor televisivo Alexis Núñez)?

Mucho, muchísimo. Él es mi maestro en la televisión y todos los días revisa mis programas, todos los días me ve y me ayuda a corregir muchos vicios que tenemos como periodistas. Hoy (el miércoles) me escribió una carta muy bonita en la mañana diciéndome lo importante que era este regreso mío a Costa Rica.

¿Cuál ha sido su peor momento de todo este tiempo trabajando afuera?

Quizá la soledad, muchas veces, porque cuando te vas de tu país vives mucho tiempo sola, en mi caso hasta que formé mi propia familia. También el trabajo es tan duro que muchas veces ves más a las personas con quienes trabajas que a tu propia familia. Es muy competitivo, yo he trabajado con las mujeres más espectaculares de este medio, pero he sacado mi casta y mi fuerza y creo que es eso, la fuerza que uno tiene, lo que la hace triunfar.

Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos son las presentadoras de La mesa caliente. (Instagram)

Supongo que tiene muchos amigos famosos…

El otro día me sonó el teléfono y era Pedrito Fernández y yo, ¡waoo! No me dejo de sorprender, o cuando hablo con Thalía, que me hablo con ella, y es un amor de mujer y conversamos cosas de hasta cómo quitarnos el dolor de cabeza; con Aracely Arámbula que le doy el feliz cumpleaños de sus hijos y ella siempre lo hace con mi hija Amanda. Victoria Ruffo, Yuri que es encantadora conmigo, Ana Bárbara que es una gran amiga y cuando nació mi hija, ella me envió los primeros arreglos florales; ella, Alejandro Fernańdez, Eduardo Yáñez. Digo que todo esto es como un sueño hecho realidad.

¿Qué le falta por hacer?

Dios ha sido muy generoso conmigo, a mí no me falta nada.

¿Qué extraña de Costa Rica?

Todo porque no se deja de extrañar la patria. Como bien lo dice Gloria Estefan: ‘De mi tierra bella, de mi tierra santa’. Oigo todo siempre, escucho el mar todavía, a mi familia, a mi barrio… Uno no deja de extrañar cuando emigra a otro país. Siempre extrañas la tierra, la gente que te vio nacer y tu terruño.