Verónica Bastos le envió un claro mensaje a Toni Costa

Presentadora de Telemundo habló del bailarín español luego de su presentación del domingo en Mira quién baila

Por Manuel Herrera

La presentadora de Telemundo, Verónica Bastos, no se anduvo por las ramas y le envió un clarísimo mensaje a Toni Costa tras la presentación del domingo del bailarín español en Mira quién baila.

Mira quién baila, décima gala de la segunda temporada
Toni Costa y Mimi Ortiz bailaron juntos por primera vez en televisión costarricense el pasado domingo en Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vero quedó sorprendida por Toni bailando ritmo tico

Bastos habló del juez del reality de baile de Teletica, porque confesó haber quedado sorprendida luego de verlo bailar swing criollo junto con Mimi Ortiz, con quien mantiene una relación desde hace un año.

La reconocida periodista no solo piropeó a Toni por cómo se vio en la pista bailando un ritmo muy costarricense, sino porque la pieza que interpretaron es su canción favorita.

“Mi buen amigo Toni bailando mi canción. ¡Vaya sorpresa! Sí, también soy tica y tú el valenciano más tico que conozco. Lo bailaron divino”, expresó Bastos en una publicación en sus redes sociales.

“Tú ya eres tico, mi Toni”

En otro comentario, Bastos recalcó su gusto por verlos bailar la canción ‘Playa, montaña y sol’ de Gonín y Los Ajenos, y le aseguró a Toni que ya puede considerarse, prácticamente, parte del país.

Verónica Bastos
Verónica Bastos afirmó que Toni Costa ya es un tico más. Fotografía: Instagram Verónica Bastos. (Instagram/Instagram)

“Tú ya eres tico, mi Toni”, escribió la presentadora de La mesa caliente.

Toni y Mimi se robaron las miradas

La pareja se robó el show el domingo pasado con una presentación especial que, por primera vez, expuso su amor tan abiertamente en televisión nacional.

El swing criollo fue solo uno de los ritmos que interpretaron,pues la presentación incluyó aún más sorpresas para los seguidores del programa.

24/07/2024. Conferencia de prensa en Teletica por su nuevo programa: La mesa caliente con Veronica Bastos. Fotografía: Lilly Arce.
Verónica Bastos es presentadora de La mesa caliente. Fotografía: Lilly Arce.
