Verónica Castro fue hospitalizada a consecuencia de un accidente que tuvo hace años con un elefante

Verónica Castro, mamá del cantante Cristian Castro, está hospitalizada desde este 14 de enero. (La Nación/La Nación)

Verónica Castro fue hospitalizada desde este miércoles debido a un fuerte malestar físico que encendió las alertas entre sus seguidores.

La actriz y conductora, de 73 años, presenta intensos dolores en distintas partes del cuerpo, situación que obligó a los médicos a ingresarla para una evaluación más profunda y la aplicación de una terapia especial.

LEA MÁS: Verónica Castro fue hospitalizada, operada de emergencia y causó preocupación entre sus fans

La noticia fue confirmada por la periodista Pati Chapoy, amiga cercana de la también cantante, quien explicó que estos padecimientos están directamente relacionados con el grave accidente que Verónica sufrió en el año 2004, durante la final del programa Big Brother VIP, transmitido por Televisa.

En aquella ocasión, la “Vero” realizó una entrada espectacular montada en un elefante, como parte del show. Sin embargo, el animal se alteró por la pirotecnia, la música estridente y el ruido del público, y perdió el control. En medio del caos, el elefante giró de forma brusca y lanzó a la conductora, provocándole múltiples fracturas en las vértebras cervicales, una fisura en la columna, severo daño en la médula espinal y lesiones graves en el brazo izquierdo.

LEA MÁS: Verónica Castro sacó las uñas por Cristian Castro y reacciona tras lo que hizo

Verónica Castro fue la presentadora del programa Big Brother hace más de 20 años. (AGUSTIN SALINAS/Verónica Castro vuele a la actuación en serie de Netflix. El Universal.)

Pese a la gravedad del accidente, Castro se levantó y condujo la final en vivo, ganándose la admiración del público. Luego enfrentó varias cirugías reconstructivas, incluyendo prótesis en las cervicales y un cuello de titanio.

Aunque han pasado más de 20 años, las secuelas siguen presentes y hoy vuelven a afectar seriamente su salud.