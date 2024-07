Verónica González confesó que tomó la decisión de rendirse y eso le cambió la vida

Verónica González renunció a canal ¡Opa! hace unos días y confesó que hizo un gran cambio en su vida. (Instagram)

La exreina de belleza Verónica González confesó que hace unos días hizo algo que le cambió la vida para bien.

La expresentadora del canal ¡Opa!, al que renunció hace casi un mes, hizo un video en su cuenta de Instagram para contar que “rendirse es bueno”.

“Rendirse es bueno, sí, rendirse. Suena como a ya no aguanto más, voy a renunciar, pero les voy a explicar por qué hace mucho este mensaje estaba en mi corazón y quería compartirlo con ustedes”, inició diciendo.

Vero después explicó que la rendición de la que iba a hablar no era sobre proyectos, anhelos o sueños sino de “rendirse a Dios”.

“Hace unas semanas hice un retiro espiritual que abrió mi corazón, que me ayudó a sanar muchas heridas que yo pensé que ya estaban curadas y no, sencillamente estaban tapadas con una curita y era muy fácil que volvieran a sangrar, pero me di cuenta que esa rendición a Dios, esa obediencia genuina y entender que en mis fuerzas no voy a llegar tan lejos como lo puedo hacer con Él, me está cambiando la vida y no puedo decir que ya estoy sana, no puedo decir que ya estoy lista, estoy en un proceso, pero sé que con Dios y la rendición a Él las cosas son muy diferentes”, dijo.

Verónica González abrió su corazón

La orotinense se fue de la televisión para sacar adelante su restaurante de vinos y carnes y por lo visto porque también quería darle un giro a su vida espiritual y personal.

Muchos de sus amigos famositicos la felicitaron por hablar abiertamente de Dios y demostrar que también sufre como todos los demás pese a que siempre se le ve feliz en sus redes sociales.