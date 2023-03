¿Verónica González está soltera? Exmiss Costa Rica aclaró cómo está su corazón

Verónica González se toma las cosas con mucho positivismo. Instagram.

Verónica González, exmiss Costa Rica y presentadora de televisión, confirmó que volvió a la soltería.

La guapa se dirigió a sus seguidores en Instagram, con un sentido mensaje, en el que aclara que finalizó su relación con el modelo Jesse del Valle, quien se encuentra en México

“Hola, querida comunidad, hoy quiero abrirles mi corazón, contarles cosas sobre mí, porque ustedes son parte de mi vida, sé que cuento con ustedes.

“A veces, simplemente hay que detenerse un momento para poder avanzar y poder crecer. Hoy quiero contarles, con mi corazón lleno de muchas emociones, que hace unos días mi relación llegó a término. Inicialmente pensé: ‘¡Qué difícil es enfrentar una ruptura!’. He sentido muchas cosas en el corazón, hay momentos muy duros, pero la verdad, una no inicia una relación para luego terminar, hoy sé que la vida es así, no todo tiene el final que al inicio de la relación espera.

“Pero, por otro lado, también creo que es un nuevo comienzo. Hoy me siento agradecida por lo vivido, agradecida por lo aprendido, pero sobre todo me siento consciente que la vida sigue. Hoy me aferro a mi fe para tener nuevas esperanzas, a mi expareja le tengo un fuerte sentimiento de gratitud, pues cada persona que pasa por nuestra vida se convierte en un maestro, si aceptamos las lecciones que cada historia nos deja. Hace algún tiempo aprendí que el dolor, se comprende desde la gratitud.

“Así que ahora a mirar hacia delante, desearle lo mejor a las personas que conocí en esta etapa de vida, que recién termina. Gracias también a ustedes, mi amada comunidad, por ser un pilar que me motiva a trabajar todos los días, dar lo mejor de mí. Un abrazo enorme”, fue su mensaje.