Verónica González presumió este jueves la Navidad tan diferente que tendrá este 2026.

La expresentadora y modelo se alista para vivir una época que será “muy especial” y que la encaminará a cerrar un año de grandes noticias personales para ella.

Verónica González y su pareja Kenneth Flores se presumieron juntos en redes por primera vez en setiembre de 2026. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Verónica González deja ver los románticos detalles con los que su futuro esposo la conquistó

Hace unas semanas, Verónica se comprometió con su nuevo galán, el empresario Kenneth Flores, el responsable, en gran medida, de lo diferente que pasarán sus fiestas de fin y principio de año.

Verónica González habla de su Navidad

“Una Navidad muy especial”, afirmó Verónica en sus redes al compartir un video en el que mostró a su futuro esposo llegando a la casa en la que conviven con el árbol para celebrar su primera Navidad uno al lado del otro.

Kenneth llegó este jueves a la casa muy emocionado y feliz con el ciprés y, además, sorprendió a su amada con un gesto adicional bastante romántico: unas pastoras en ramo con un amoroso mensaje.

LEA MÁS: Verónica González da la sorpresa y presume por primera vez a su nuevo novio muy lejos de Costa Rica

“Nuestra primera Navidad juntos. Te amo”, dice el mensaje que iba con las flores y que la orotinense mostró a través de una fotografía.

Verónica González confesó que tendrá una Navidad muy diferente este 2026 con esta foto de su galán llegando a casa con un árbol de Navidad. (Instagram/Instagram)

Verónica González vive su amor con mayor libertad

Verónica y Kenneth disfrutan de su historia de amor con mayor plenitud, luego de que la exmiss Costa Rica se dejó ver por primera vez en redes sociales junto con su galán el pasado 1.° de setiembre en un viaje que hicieron juntos a Ecuador.

Días después, Vero compartió fotos y videos de la romántica petición de matrimonio que le hizo su futuro marido tras regresar a Costa Rica.

LEA MÁS: Verónica González sorprende con una noticia que vuelve a cambiar su vida 9 años después

A partir de entonces es común que Vero comparta algunos detalles de cómo disfruta de su amor con Kenneth, entre ellos, las sorpresas y atenciones que recibe de él.