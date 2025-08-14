Verónica González y un exnovio reaparecen juntos y muy felices, ¿les volvió el amor?

Verónica González llevaba tiempo soltera, pero por la reciente foto que circula en redes parece que esa etapa ya es cosa del pasado. Fotografía: Instagram Verónica González. (Instagram/Instagram)

Una fotografía de Verónica González junto a un exnovio de hace seis años está dando de qué hablar en redes tras salir a la luz en las últimas horas.

El periodista de farándula Edgardo Camacho compartió la imagen en su Facebook e Instagram, despertando el rumor de si la expareja volvió.

La foto la compartió en sus historias de Instagram el camarógrafo Guillermo “Tapita” Rojas, el hombre que conquistó el corazón de Vero en el 2018, un año después de que la exreina de belleza se divorciara de su exmarido, el empresario Alonso Gómez.

El amor entre Tapita y Vero no duró más de un año, pero la reciente foto levanta la sospecha de que ellos se estarían dando una segunda oportunidad.

Verónica González se dejó ver muy feliz y cariñosa con su exnovio, Guillermo Rojas. Fotografía: Cortesía Edgardo Camacho. (Instagram/Instagram)

“Holi”, escribió Tapita al compartir la imagen en la que ambos aparecen sonrientes y muy felices. A González incluso se le ve un poco inclinada hacia el hombro de él y con una de sus manos agarrándole el brazo.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la curiosa fotografía.

Cuando Vero y Tapita confirmaron su relación, en setiembre del 2018, la pareja ya llevaba tres meses de noviazgo.

El amor entre ellos surgió tras una gran amistad que iniciaron en sus tiempos en Repretel, ya que ella era presentadora del canal y él fue camarógrafo.

Luego de que Tapita se fuera de Repretel, ellos se siguieron viendo y así nació el amor, según contó Vero en aquel momento.

Ahora la duda que queda en el aire es si Verónica y Tapita volvieron o si más bien fue un reencuentro de amigos que evidencia la buena relación que quedó entre ellos tras la ruptura hace seis años. Usted, ¿qué opina?

