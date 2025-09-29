Vica Andrade enfrenta otro doloroso momento en su vida al fallecer uno de sus seres más amados

Vica Andrade vino en julio a celebrar el cumpleaños de su mamá doña María Elena Solís. (redes/Instagram)

Vica Andrade atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues este lunes sufrió la pérdida de su querida madre, doña María Elena Solís Vargas.

La noticia golpea de lleno el corazón de la expresentadora costarricense, quien hace poco más de dos meses se vino al país precisamente, para celebrar los 90 años de su madre, que fue el 22 de julio.

LEA MÁS: Tras la muerte de Memo del Bosque, Vica Andrade se refugia en Costa Rica con su familia

El adiós de su mamá llega apenas meses después de que la conductora también enfrentara la dolorosa partida de su esposo, el reconocido productor mexicano Guillermo “Memo” del Bosque, quien perdió la batalla contra el cáncer el 7 de abril.

Vica Andrade público hace unas semanas esta tierna foto con su madre. (redes/Instagram)

Vica, quien ha sido siempre muy cercana a su familia y orgullosa de sus raíces costarricenses, se encuentra viviendo una doble prueba de fortaleza emocional: despedirse de dos de las personas más importantes de su vida en tan poco tiempo.

Las razones exactas de sus deceso no han trascendido, pero según sabemos, su cuerpo será velado en su casa ubicada en Zaragoza, de Palmares.

LEA MÁS: Vica Andrade vivió una gran alegría pese al luto por muerte de Memo del Bosque

Además, se informó que su funeral será este martes 30 de setiembre en la iglesia de la misma comunidad a partir de las 10 a.m.

De momento, la expresentadora de VM Latino no ha publicado nada en sus redes sociales.