Vica Andrade explota contra rumores a 10 días de la muerte de Memo del Bosque

Vica Andrade junto a su amado esposo, Memo del Bosque. Fotografía: Facebook Vica Andrade. (Facebook Vica Andrade/Facebook)

La costarricense Vica Andrade explotó el Miércoles Santo contra algunos rumores que circulan en la prensa azteca relacionados con la muerte de su esposo, Guillermo “Memo” del Bosque.

El productor mexicano murió el pasado 7 de abril tras perder la batalla contra el cáncer y desde entonces la costarricense mermó su actividad en redes sociales, hasta las últimas horas cuando ya no aguantó más.

“Primero que nada deseo expresarles mi más profundo agradecimiento por todo su apoyo y cariño durante este largo proceso. Valoro muchísimo su respeto hacia mi familia en este duelo”, inició Vica su mensaje publicado en las historias de Instagram.

El tono conciliador de la publicación cambió en los párrafos siguientes, cuando Vica pidió coherencia y respeto por cosas que se andan diciendo que, según recalcó, son una rotunda mentira.

“Hoy como cabeza de familia me corresponde extenderles un llamado a la coherencia para no hacernos eco de noticias falsas que atentan contra nuestra seguridad. Distorsionar la realidad o la verdad de nuestra situación es una irresponsabilidad que raya en la maldad. Por favor, todo lo que he leído es falso y el tema de la herencia millonaria que dejó mi esposo es una rotunda mentira”, destacó.

Vica Andrade publicó este mensaje en Instagram el Miércoles Santo. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Instagram/Instagram)

Andrade aclaró que ella no ha dado ninguna declaración posterior a la muerte de su marido y manifestó su deseo de mantenerse alejada de la prensa.

“Yo no he dado ni una sola declaración y así deseo permanecer. Memo está en la presencia de Dios y ahora nos corresponde honrar su vida y su maravilloso legado”, finalizó.

