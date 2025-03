Vica Andrade hace publicación referente al estado de salud de su esposo Memo del Bosque

Memo del Bosque, esposo de Vica Andrade, es uno de los productores de televisión más conocidos de México. (redes/Instagram)

La costarricense Vica Andrade, expresentadora de televisión y modelo, hizo una nueva publicación en sus redes referente al estado de salud de su esposo, Memo del Bosque.

El viernes anterior la tica dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que el productor mexicano estaba en el hospital rodeado de sus hijos Luca, Luna y Coral, quienes pareciera se estaban despidiendo de él.

Al parecer, el productor fue sometido ese día a una nueva cirugía y no fue hasta este domingo que Vica dio señales de que todo habría salido bien.

Memo del Bosque, exproductor de Televisa (redes/Instagram)

Ella publicó un mensaje agradeciendo las muchas oraciones que saben han hecho por su esposo.

“Gracias, gracias, por unirte en cadena de oración. Gracias por tus bendiciones y cariño. Gracias familia y amigos. Es lo único que necesitamos”.

“La oración de fe sanará al enfermo. Santiago 5:15″, publicó.

Hasta el momento no se ha revelado exactamente qué es lo que tiene, pero en setiembre de 2017 fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y se le detectaron 23 tumores en su organismo. En diciembre de 2019 se sometió a un trasplante de médula ósea, pero se cree que el cáncer regresó.

Vica Andrade publicó este mensaje para agradecer a los que han orado por la salud de su esposo Memo del Bosque. (Redes/Instagram)

Según algunos medios mexicanos como TV y Notas este fin de semana Memo envió un mensaje de audio al periodista de espectáculos Alex Kaffie en donde le explicó que tenía problemas para escribir.

“Batallo para escribir y casi no uso el teléfono, estoy acá por Texas. Estoy en Texas haciéndome unos estudios, en un hospital y por eso he estado más incomunicado, acá estoy, están mis hermanos acá que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo, pero ahí la llevamos, espero que vaya todo bien con esta y ahí estaremos platicando mi querido Álex”, le habría escrito el exproductor de Televisa.

La costarricense Vica Andrade está muy agarrada de la mano de Dios. (Redes/Instagram)

Vica y Memo tienen más de 20 años de relación y ella se ha refugiado mucho en Dios para afrontar esta dura prueba, pues también publicó varios mensajes como: “Dios es mi paz y mi refugio en medio de la tormenta”.

El último mensaje publicado por Memo fue el mismo viernes 7 de marzo en el que detalló que se sometería el tratamiento médico “más grande” hasta ahora desde que lo diagnosticaron con linfoma de Hodgkin hace casi 8 años.

“Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora. Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo”, decía el posteo.