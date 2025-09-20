Vica Andrade recordó lo que hizo con Memo del Bosque horas antes de saber sobre metástasis de su cáncer

A Vica Andrade la sacudió este sábado un recuerdo de hace un año con Memo del Bosque. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Instagram/Instagram)

Hace exactamente un año, Vica Andrade y su esposo, Memo del Bosque, disfrutaron de una cena en un restaurante asiático en México, sin que les pasara por la mente el duro diagnóstico que recibiría el productor horas después.

La costarricense recordó este sábado que fue eso lo que hizo con Memo la noche antes de enterarse de que el cáncer que padecía él desde el 2017, le había hecho metástasis y meses después le provocaría la muerte.

Memo falleció el pasado 7 de abril tras ocho años de luchar contra un linfoma de Hodgkin, que progresó desde su diagnóstico a más de 20 tumores cancerígenos por todo su cuerpo.

Este sábado, Andrade compartió en sus historias de Instagram dos lindas fotos que se tomó con Memo antes de saber la dura noticia, que lo obligó a entrar al quirófano casi de urgencia y desembocó en un pronóstico de vida de 90 días, aunque duró menos.

Vica Andrade y Memo del Bosque se tomaron esta foto hace un año, el día antes de recibir el diagnóstico de que el cáncer del productor hizo metástasis. (Instagram/Instagram)

“Hace un año, exactamente, la noche antes de recibir la noticia de la metástasis en el cuerpo de Memo”, escribió Vica en una de las dos fotos que compartió, en la que aparece muy feliz, sonriente y enamorada al lado del productor mexicano. Memo vestía de negro con gorra roja.

En la otra foto, Vica mostró al productor comiendo con palillos –de ahí la conclusión de que estaban en un restaurante asiático– en lo que, todo indica, fue una cena romántica.

“Lloramos, pero no como los que no tienen esperanza”, afirmó Vica en esa foto de Memo, una de las últimas que le tomó al productor.

Vica Andrade contó cómo recibieron la noticia de la metástasis del cáncer de Memo del Bosque. (Instagram/Instagram)

