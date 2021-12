Vicente Fernández dejó una fortuna de 25 millones de dólares

Vicente Fernández habría dejado todo muy bien repartido a su familia. El Universal

Con la muerte de Vicente Fernández, conocido como “El charro de Huentitán”, surge la pregunta: ¿a quién heredará su fortuna?

El cantante mexicano murió este domingo 12 de diciembre, a sus 81 años, luego de pasar más de cuatro meses en un hospital muy delicado de salud tras caerse el 6 de agosto en su rancho en Guadalajara.

Para nadie es un secreto que la vida exitosa del músico le dejó una gran fortuna, que de acuerdo al portal Celebrity Net Worth, sería de unos 25 millones de dólares (unos ¢16 mil millones).



— Chente grabó más de 300 canciones y vendió más de 65 millones de álbumes en todo el mundo.

Esto sin contar las regalías por la venta y reproducción de su música, así como, su gran rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, Jalisco, donde descansan sus restos desde lunes.

De acuerdo a Olga Wornat, quien escribió una biografía de “Chente”, sin su autorización, su herencia sería administrada por su hijo, Gerardo Fernández, esto lo supo después de un año de investigaciones.

Gerardo es quien ha resguardado la fortuna de su padre desde que estaba vivo.

Sin embargo, gran parte de su herencia sería para su esposa María del Refugio Abarca, su querida “Cuquita”, con la que estuvo casado por 58 años. El resto sería repartida entre sus hijos, nietos y bisnietos.

El cantante, además, contaba con diversas propiedades entre las que destaca el rancho en el que vivía y que es usado para la cría de caballos. Este tiene un centro de espectáculos con una capacidad para 11.000 espectadores, que fue donde se llevaron a cabo sus funerales.

También es dueño de la empresa Infinity, una plataforma de desarrollo que se originó con la alianza del Grupo Fernández y Universal Music. Y tenía una empresa de aviones privados llamada “El Caminante”, que eran rentados a celebridades.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo en una ocasión a la revista TvNotas luego de anunciar su retiro de los escenarios en el 2016.