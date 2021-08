Víctor Carvajal: "A mí me agarra pensadera todas la noches y no puedo dormir bien"

Víctor Carvajal en Dancing (Erick Quirós)

Cada vez se acerca más el final de Dancing with the stars y los participantes comen uñas pensando si llegarán a pelear por el trofeo.

Uno de ellos es Víctor Carvajal, quien confesó, antes de que comience la octava gala, que no puede dormir durante la semana pensando en perfeccionar los pasos que han ensayado.

"A mí me agarra pensadera en la noche, pienso en los pasos por corregir, que la joroba, que el brazo, que el pie, no puede uno. Pero no paso así siempre, solo cuando me cuestan los pasos, o sea, cada semana", broméo.

El presentador no se confía en el apoyo que tiene de la gente que lo sigue y por eso le pone bonito al brete.

Tenemos Alfalfa tico, solo le faltó el piruchito. @DancingCR pic.twitter.com/VOOj3QCZtV — Julia Alvarado (@julia_alvarado) October 30, 2017

"Cada vez se siente más la presión porque uno no sabe qué va a pasar, a quién van a expulsar, más yo que paso como en la luna, pero sí da más susto, por eso le pido todo el apoyo que se pueda a la gente que lo quiere a uno", dijo el copetudo.

El sarchiceño bailará jive junto con Diana de la O.