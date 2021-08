Víctor Carvajal brilló por su ausencia este viernes en “De boca en boca”

¿En dónde se habría ido a esconder Víctor Carvajal este viernes que no llegó al programa?. Archivo ¿En dónde se habría ido a esconder Víctor Carvajal este viernes que no llegó al programa?. Archivo (Victor Carvajal)

El presentador Víctor Carvajal no estuvo ayer en el programa “De boca en boca”. ¡Qué curioso!

El copetudo brilló por su ausencia luego de que este jueves les contáramos que una parte del personal de Teletica recogió firmas para que le jalaran el aire por el comentario que soltó días atrás con el que ofendió al periodista Ignacio Santos y a la presentadora Nancy Dobles.

Ni Mauricio Hoffman ni Bismarck Méndez comentaron nada sobre por qué “Victicor” no estaba en el set, así que no sabemos si fue que la carta ya hizo efecto y lo mandaron para la casa unos días o si fue algo peor y no lo volveremos a ver, como también se ha insinuado.

