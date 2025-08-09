Víctor Carvajal le dice a Edson Picado un montón de cosas por imitarlo

Edson Picado lleva años imitando a Víctor Carvajal, pero hace dos semanas sacó de nuevo su personaje "al aire" en Repretel. Fotografía: Instagram Edson Picado. (Instagram/Instagram)

Víctor Carvajal reaccionó en las últimas horas a la imitación de él que viene haciendo desde hace años el humorista de Pelando el ojo, Edson Picado.

El talentoso imitador lleva años parodiando a Carvajal, pero en los últimos días “revivió” el personaje en tele con motivo del estreno en Repretel de La casa de los famosos México.

Debido a eso, la gente le comenzó a preguntar a Edson qué opinaba el expresentador de Teletica sobre la imitación; una duda que el mismo Carvajal despejó.

“Me encanta el Edson y ojo, es el único imitador autorizado. Jajajaja. Nada que ver”, escribió Carvajal al comentar un posteo de Picado en TikTok.

Pero Víctor no se quedó ahí. En un audio que le envió a la figura de Repretel, Víctor habló claro sobre el trabajo de Edson haciendo su voz e interpretándolo.

Víctor Carvajal comentó esto en una publicación que Edson Picado hizo en TikTok.

“La verdad, la verdad, la verdad es que ya me tiene todo obstinado este muchacho con la imitación que le agarró de un pronto a otro, que ya lleva un tanate de años imitándolo a uno como si uno fuera quien sabe qué, ¿qué es eso?”, afirmó Carvajal en un audio que le envió a Picado y que el mismo imitador compartió en sus redes.

Agregó: “Pero bueno, yo, la verdad, me siento muy feliz y muy contento de que este muchachón, pues haya hecho el trabajo que ha hecho hasta el momento con muchísimo respeto y con muchísimo cariño también. No sé si me parezco o no, pero es muy vacilón, me hace mucha gracia oírme y verme cuando a él le agarra la imitadera”.

Víctor le deseó a Edson bendiciones de Dios y suerte en todos los proyectos que emprenda, ya que el joven es bastante empunchado y pulseador.

