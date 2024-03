Víctor Carvajal reapareció con un look inesperado y habló de De Boca en Boca

El expresentador de televisión Víctor Carvajal se mostró en redes con un look inesperado. Captura de pantalla.

El expresentador de televisión Víctor Carvajal reapareció en redes sociales con un look totalmente inesperado.

Este jueves, el también maquillista transmitió en vivo a través de Tik Tok y sorprendió a más de uno de sus seguidores. Víctor apareció con una barba.

“Un día dije que me la iba a dejar y entonces me empieza a salir ese macollón de pelos, de dónde si en la vida y ahí va la barbita”, contó.

Víctor Carvajal mostró rápidamente a su acompañante, en una transmisión por Tok Tok. Captura de pantalla.

Carvajal vaciló con los comentarios que le dejaron:

“Parece un leñador”, a lo que él respondió que así sería el próximo personaje que interpretaría, diciendo que sería un leñador “salvaje”.

También dijo que se estaba preparando para la versión de adultos de la película Spartacus.

Víctor transmitió mientras llegaba a su casa, en Estados Unidos y mostró a su acompañante, quien se limitó a saludar: “Hola ¿cómo están?”.

Carvajal vaciló con su nueva apariencia. Captura de pantalla.

A Víctor le preguntaron sobre la “decadencia” del programa De Boca en Boca.

“Es un programa que me dio de comer, al que le agradezco mucho. No puedo decir si está en decadencia, como ustedes dicen, pero si se mantiene al aire me alegro, porque detrás de cámaras hay personas muy buenas, que se ganan el sustento y se lo llevan a sus familias.

“Tengo años de no saber de ese mundillo, de la tele, vivo muy tranquilo, gracias a Dios, no tengo chance de ver, ni me interesa”, afirmó.