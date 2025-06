Víctor Kapusta estuvo en el último Sábado feliz que dirigió Nelson Hoffmann y así lo recordó

Nelson Hoffmann y el cantante Víctor Kapusta exlíder de Abracadabra, compartieron en el programa Sábado feliz del 14 de junio. (redes/Facebook)

El cantante argentino Víctor Kapusta, exintegrante del popular grupo Abracadabra, fue el último artista invitado por don Nelson Hoffmann para su programa Sábado feliz.

Él se presentó el sábado 14 de junio e interpretó temas como “Hoy te doy la mitad de lo que soy”, “Un lugar, un café y el humo de un cigarrillo”. El sábado pasado no hubo programa por el Mundial de Clubes.

Víctor recordó, a través de su cuenta oficial en Facebook, que conoció a Hoffmann en los años 70 cuando formaba parte del grupo Abracadabra y llegaban a su otro programa, Hola Juventud.

“Fuimos parte de su programa algunas veces disfrutando nuestros trabajos intensamente, ambos muy profesionales. La vida nos dio una pausa casi de 50 años y volvimos a encontrarnos hace unos días, me invitó a su Sábado feliz, nos abrazamos, cante lo mejor que pude, me aplaudió con total admiración y sinceridad, y yo a él, por tantos años de excelencia en su trabajo”, recordó sobre ese reencuentro.

Víctor Kapusta estuvo en el último Sábado feliz dirigido por Nelson Hoffmann

El argentino también mencionó lo que le quedó más guardado en su corazón de ese último encuentro con el productor de Teletica y lo bien que lo vio de salud.

“Nos vimos bien, fuertes, alegres, disfrutando cada minuto de vida. ‘¡Repitámoslo!’, me dijo. ¡Claro que sí!, sonreímos. Fuerte apretón de manos, y un gracias mutuo y genuino, no sabíamos que era el último… no había una señal. En fin...“, agregó.

El cantante también resaltó que uno de los mejores legados que dejó don Nelson a la televisión nacional es su hijo Mauricio Hoffmann, presentador de este espacio de los sábados.

“Dejó entre sus legados, su mejor espejo, Mauricio, para que siga su brillante camino, así que no será la última Nelson, donde estés me verás otra vez en tu Sábado feliz, dedicándote cada canción. Costa Rica te llora”, terminó escribiendo.

