Víctor “Mambo” Núñez aclara que no fue a él al que se sonaron en las afueras de un bar

El exfutbolista y ahora participante de Dancing with the stars Víctor “Mambo” Núñez aclaró en sus redes sociales que no fue a él al que se sonaron durante una pelea en las afueras de un bar.

En las últimas horas se han viralizado varios videos de una bronca, aparentemente en los alrededores de un local en Limón, en donde varios sujetos le dieron de lo lindo a otro, que tenía una apariencia similar al exgoleador, pues tenía el pelo con dreads y una contextura parecida.

Por eso y tras muchos mensajes y bromas, Mambo se defendió en redes.

Con esta persona fue que confundieron a Víctor “Mambo” Núñez. WhatsApp.

“En las últimas horas he sido víctima de un ataque contra el honor de mi persona, relacionándome falsamente con un hecho violento. Quisiera aclarar que yo no soy la persona que aparece en el video de un pleito callejero, la imagen corresponde a otra persona y yo no tuve nada que ver con esa situación.

“No soy una persona violenta y gracia a Dios no tengo problemas con nadie”, dijo en su Facebook.

De fijo más de uno se fue de pollo y por suerte no era el Mambo, pues sino hubiera llegado a Dancing lleno de moretes y raspones.