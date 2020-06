“Yo me moría por ir a Costa Rica, rogué en ochenta idiomas y un día antes pude sacar el permiso y el pasaje. Terminé viajando unas horas después y ahí viene la anécdota de mi vida porque cuando llegué allá era ‘Madonna’, llegaron dos guardaespaldas al bajar del avión y había miles de miles de personas y yo sola, no podía salir del aeropuerto, habían buses llenos de gente que me pedían fotos y autógrafos”, recordó.