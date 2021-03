“Mi música siempre es alegre, me gusta inyectarle energía a la gente y es lo que hago. Veo que la gente me respeta porque sabe que mis canciones son picaronas, pero no vulgares, no es lo mío; más bien critico ese tipo de música porque se puede llegar bien al oído de la gente, no solo a las nuevas generaciones que ahora solo escuchan eso (piezas pasadas)”, comentó.