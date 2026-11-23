Mariale Acosta es la Miss Universe Costa Rica 2026. (redes/Instagram)

La costarricense Mariale Acosta deslumbró durante su presentación en traje de baño en la competencia preliminar de Miss Universo 2026, en la que dejó ver su seguridad, confianza y buen desenvolvimiento sobre el escenario.

Mariale Acosta en traje de baño en la preliminar de Miss Universo

La representante tica lució espectacular y caminó con mucha soltura, demostrando que está disfrutando cada momento de esta importante experiencia.

Con una actitud firme y una sonrisa que no pasó desapercibida, Mariale mostró su preparación y dominio de la pasarela en una de las pruebas más esperadas del certamen

Mariale Acosta en la preliminar de Miss Universo 2026

La reina de belleza sigue representando al país en busca de la corona universal, cuya ganadora se conocerá este martes 24 de noviembre.