Video: Así se hablaban Elena Correa y Carlos Rodríguez cuando empezaban a jalar

Carlos Rodríguez y Elena Correa se veían muy diferentes cuando iniciaron su romance. (Luis Navarro)

Un video del desaparecido programa Intrusos, de Repretel, en el que aparecen Elena Correa y Carlos Rodríguez cuando apenas estaban empezando a jalar, se ha vuelto viral en los últimos días.

En la grabación, compartida en TikTok por la cuenta @tiquiciaespuravida, ellos dan una entrevista en donde hablan de su amor poco antes de cumplir los dos años de jalar, sin embargo, dejan ver algunos problemas de celos e inseguridades.

En la conversación, la periodista les pregunta sobre quién es el más celoso de la relación, a lo que él responde: “Ella es un poquillo celosa, pero ya se ha ido acostumbrando a que no tiene por qué celarme”.

Cuando le preguntan a Elena si eso era cierto, ella dice quedarse sin palabras, pero después intenta aclarar, aunque como que no le salió muy bien la respuesta, pues es lo que se ha criticado actualmente en redes.

“Yo creo que uno siempre cela lo que quiere, tendré que controlarlo un poquito más entonces; yo creo que ya no hay problema con respecto a eso”, aseguró.

A Correa le critican que desde ese momento daba señales de que algo no estaba bien y que podría terminar tal y como pasó, ambos en medio de un escándalo mediático que terminó en juicio y hasta en la detención de ella por unas horas, luego del allanamiento a su casa el pasado viernes.

Recordemos que en la demanda que le hizo Rodríguez a Correa en abril pasado, se menciona este tipo de cosas, las cuales, al parecer, no cambiaron a lo largo de los 10 años de relación.

“Desde hace tiempo vengo sufriendo violencia emocional por parte de ella, ya que no permite que mis hijas y nietas me vean ni me visiten, ella se molesta mucho cuando ellos me buscan o intentan tener un acercamiento. Esto me ha afectado mucho. Ella es una persona celosa, enfermiza e insegura, que le cuesta aceptar a mi familia, motivo por el cual en su momento le solicité matrimonio”, decía la denuncia, entre otras cosas más graves.

Cabe destacar que Elena quedó libre luego de ser detenida y deberá cumplir con medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de Heredia.

Carlos Rodríguez y Elena Correa ya dejaban ver problemas en la relación

Otro aspecto que llama la atención fue que esa entrevista se realizó en el 2015, cuando ya Elena tenía en mente participar en el Miss Costa Rica del siguiente año y don Carlos habló del apoyo que le daba a su amor. Aunque ella en abril de este año, en su primera aparición ante los medios luego de su separación, dijo que desde que él se enteró de que participaría en este concurso, todo fue un infierno para ella.

“La apoyo cien por ciento, es parte de lo que hace que cada día estemos mejor, el espacio que necesita siempre se lo voy a dar para que ella logre sus metas y yo no sea un obstáculo, lo importante es que ella se apoye en mí cuando lo necesite”, decía Rodríguez en ese momento.

Sin duda que es un tema al que le queda mucha tela por cortar y del cual todo el país está pendiente de cómo terminará.